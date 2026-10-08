Британія збереже місію в Єрусалимі попри вимогу Ізраїлю — The National

Велика Британія залишить відкритою дипломатичну місію у Східному Єрусалимі в Ізраїлі, попри розпорядження ізраїльської влади закрити генеральне консульство. Після переговорів з урядом Ізраїлю будівля працюватиме під новою назвою «Місія Великої Британії, Єрусалим», заявив міністр закордонних справ Ед Мілібенд. За даними The National, місія залишатиметься незалежною та продовжить працювати з палестинцями в Єрусалимі й на інших окупованих палестинських територіях.

Нова назва місії

Оголошення пролунало через кілька годин після того, як із будівлі демонтували таблички та вивіски з назвою генерального консульства Великої Британії. Водночас британський прапор залишався над будівлею.

Мілібенд також повідомив, що Лондон планує посилити присутність місії в наступні місяці. Раніше Британія вивела кількох дипломатів, співробітників і членів їхніх сімей. Консульство опікується відносинами Великої Британії з палестинцями в Єрусалимі, на Західному березі Йордану та в Газі, а також надає палестинцям консульські послуги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка через поселення

Ізраїль дав консульству 30 днів на закриття після того, як Британія оголосила про заборону імпорту товарів, вироблених в ізраїльських поселеннях, і санкції проти осіб та компаній, які підтримують поселенську діяльність. ООН і більшість країн вважають ці поселення незаконними за міжнародним правом, тоді як Ізраїль оспорює таку позицію.

Мілібенд заявив, що Британія не застосовуватиме заходів у відповідь проти ізраїльських дипломатів, доки переговори тривають і залишаються перспективними. Раніше джерела Reuters повідомляли, що Лондон розглядав можливість вислати ізраїльських дипломатів, якби Ізраїль домігся закриття консульства.

Читай нас у