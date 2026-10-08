Великобритания оставит открытой дипломатическую миссию в Восточном Иерусалиме в Израиле, несмотря на распоряжение израильских властей закрыть генеральное консульство. После переговоров с правительством Израиля здание будет работать под новым названием «Миссия Великобритании в Иерусалиме», заявил министр иностранных дел Эд Милибенд. По данным The National, миссия останется независимой и продолжит работать с палестинцами в Иерусалиме и на других оккупированных палестинских территориях.

Новое название миссии

Объявление прозвучало через несколько часов после того, как со здания демонтировали таблички и вывески с названием генерального консульства Великобритании. При этом британский флаг остался над зданием.

Милибенд также сообщил, что Лондон планирует усилить присутствие миссии в ближайшие месяцы. Ранее Великобритания вывела нескольких дипломатов, сотрудников и членов их семей. Консульство занимается отношениями Великобритании с палестинцами в Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе, а также предоставляет палестинцам консульские услуги.

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Спор из-за поселений

Израиль дал консульству 30 дней на закрытие после того, как Великобритания объявила о запрете импорта товаров, произведенных в израильских поселениях, и санкциях против лиц и компаний, поддерживающих поселенческую деятельность. ООН и большинство стран считают эти поселения незаконными с точки зрения международного права, тогда как Израиль оспаривает эту позицию.

Милибенд заявил, что Великобритания не будет принимать ответные меры против израильских дипломатов, пока переговоры продолжаются и остаются перспективными. Ранее источники Reuters сообщали, что Лондон рассматривал возможность выслать израильских дипломатов, если бы Израиль добился закрытия консульства.

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