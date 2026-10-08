尽管以色列当局下令关闭英国总领事馆，英国仍将保留其位于以色列东耶路撒冷的外交使团。英国外交大臣埃德·米利班德表示，在与以色列政府会谈后，该建筑将以“英国驻耶路撒冷使团”的新名称运作。据The National报道，该使团将保持独立，并继续与耶路撒冷及其他被占领巴勒斯坦领土的巴勒斯坦人开展工作。

使团的新名称

这一宣布是在该建筑上英国总领事馆名称的牌匾和标识被拆除数小时后作出的。不过，英国国旗仍悬挂在建筑上方。

米利班德还表示，伦敦计划在未来数月加强使团的存在。此前，英国撤离了数名外交官、工作人员及其家属。该领事馆负责英国与耶路撒冷、约旦河西岸和加沙巴勒斯坦人之间的关系，并向巴勒斯坦人提供领事服务。

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围绕定居点的争议

在英国宣布禁止进口在以色列定居点生产的商品，并制裁支持定居点活动的个人和公司后，以色列给予该领事馆30天时间关闭。联合国和大多数国家认为这些定居点违反国际法，而以色列对这一立场提出异议。

米利班德表示，只要谈判仍在继续且仍有希望，英国就不会对以色列外交官采取报复措施。此前，路透社消息人士称，如果以色列成功迫使领事馆关闭，伦敦曾考虑驱逐以色列外交官。

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