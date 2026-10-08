W Chinach urzędnicy wezwali Francję i Niemcy, by nie wspierały wprowadzania przez Unię Europejską środków protekcjonistycznych przed możliwymi rozmowami handlowymi między Chinami a UE. Jak podaje ECNS, przedstawiciel chińskiego Ministerstwa Handlu oświadczył, że Paryż i Berlin powinny przestrzegać zasad otwartości, współpracy i wolnego handlu, a także reguł Światowej Organizacji Handlu.

List Macrona i Merza

Oświadczenie padło po doniesieniach o liście, który prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz wspólnie wysłali do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wezwali w nim do wzmocnienia UE za pomocą nowego instrumentu dywersyfikacji handlu oraz nowego mechanizmu ochrony handlu.

Według Reutersa, na którego powołuje się publikacja, Komisja Europejska pozytywnie oceniła list i nieformalny dokument z propozycjami, nazywając je wkładem w dyskusję o ryzykach geoekonomicznych i globalnych nierównowagach. Chiny nie zostały w liście bezpośrednio wymienione, jednak analitycy uznali je za prawdopodobny cel proponowanych środków, ponieważ dokument pojawił się przed możliwymi rozmowami Chin i UE.

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Stanowisko biznesu i negocjacje

Chińska Izba Handlowa przy UE również sprzeciwiła się propozycji w jej obecnym kształcie. Izba uważa, że utworzenie takiego mechanizmu na kluczowym etapie negocjacji może zwiększyć niepewność, podważyć wzajemne zaufanie i utrudnić osiągnięcie praktycznych rezultatów.

W czerwcu Chiny i UE przeprowadziły pierwszą rundę negocjacji handlowych i utworzyły cztery obszary robocze: równoważenie handlu i inwestycji, kontrolę eksportu, prawa własności intelektualnej oraz reformę WTO. Dwustronna wymiana handlowa stron w 2025 roku przekroczyła 828 mld dolarów.

Michael Schumann, przewodniczący zarządu Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego, oświadczył, że niemieckie firmy są zaniepokojone polityczną niepewnością w relacjach Chin i UE. Jak zaznaczył, biznes oczekuje przewidywalności, uczciwej konkurencji, lepszego dostępu do rynków oraz sygnału, że strony dążą do rozwiązywania różnic, a nie ich zaostrzania.

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