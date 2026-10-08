W Londynie, w Wielkiej Brytanii, minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna spotkał się z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Edem Milibandem. Po rozmowach oświadczył, że obecność brytyjskich żołnierzy w Estonii jest ważnym elementem systemu odstraszania i obrony NATO. Poinformował o tym ERR News.

Współpraca obronna

Według Tsahkny estońscy i brytyjscy żołnierze codziennie szkolą się razem. Wysoko ocenił gotowość Wielkiej Brytanii do działania ramię w ramię z estońskimi żołnierzami i stwierdził, że jest to ważne zarówno dla bezpieczeństwa Estonii, jak i całego Sojuszu.

Minister podkreślił potrzebę kontynuowania współpracy obronnej między oboma krajami. Zaznaczył również, że rosnące inwestycje obronne europejskich sojuszników NATO i Kanady pomagają Sojuszowi realizować określone cele dotyczące zdolności obronnych.

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Wielka Brytania od niemal dziesięciu lat jest państwem wiodącym w rozmieszczeniu sojuszniczych wojsk lądowych NATO w Estonii. Jest również państwem wiodącym grupy bojowej NATO stacjonującej w bazie Tapa. Według ERR News jest to największe rozmieszczenie brytyjskich wojsk lądowych od kilku lat.

Ukraina i presja na Rosję

Podczas spotkania Tsahkna i Miliband omówili wsparcie dla Ukrainy, zwiększenie presji na Rosję — państwo-agresora — oraz przeciwdziałanie jej działaniom hybrydowym. Według estońskiego ministra osiągnięcie trwałego pokoju wymaga, aby kontynuowanie agresji kosztowało Rosję więcej niż jej zakończenie.

Tsahkna oświadczył, że Ukraina musi otrzymać wszystko, czego potrzebuje do obrony, a jej partnerzy powinni już przygotowywać gwarancje bezpieczeństwa na okres powojenny, aby uniemożliwić powtórzenie agresji. Strony omówiły również potencjalną współpracę przed Konferencją Odbudowy Ukrainy, która ma odbyć się w Estonii w styczniu.

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