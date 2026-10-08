在英国伦敦，爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳会见了英国外交大臣埃德·米利班德。会谈后，他表示，英国军队在爱沙尼亚的驻扎是北约威慑和防御体系的重要组成部分。据ERR News报道。

防务合作

察赫克纳表示，爱沙尼亚和英国军人每天共同训练。他高度评价英国准备与爱沙尼亚军人并肩行动的意愿，并表示这对爱沙尼亚的安全以及整个联盟都十分重要。

该部长强调，有必要继续两国之间的防务合作。他还指出，北约欧洲盟国和加拿大不断增加的国防投资，有助于联盟实现其既定的防务能力目标。

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近十年来，英国一直是北约盟军地面部队在爱沙尼亚部署的主导国家。英国也是驻扎在塔帕基地的北约战斗群的主导国家。据ERR News称，这是英国地面部队数年来规模最大的一次部署。

乌克兰与对俄罗斯施压

会谈期间，察赫克纳和米利班德讨论了对乌克兰的支持、加大对俄罗斯这一侵略国的压力，以及应对其混合活动。爱沙尼亚外长表示，要实现持久和平，俄罗斯继续侵略的代价必须高于停止侵略的代价。

察赫克纳表示，乌克兰必须获得防卫所需的一切，其伙伴应当立即为战后时期准备安全保障，以防止侵略再次发生。双方还讨论了在定于1月在爱沙尼亚举行的乌克兰复苏会议前开展潜在合作。

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