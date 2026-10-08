В Лондоне, Великобритания, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна встретился с британским министром иностранных дел Эдом Милибендом. После переговоров он заявил, что присутствие британских военных в Эстонии является важной составляющей системы сдерживания и обороны НАТО. Об этом сообщает ERR News.

Оборонное сотрудничество

По словам Цахкна, эстонские и британские военные ежедневно тренируются вместе. Он высоко оценил готовность Великобритании действовать плечом к плечу с эстонскими военными и заявил, что это важно как для безопасности Эстонии, так и для всего Альянса.

Министр подчеркнул необходимость продолжать оборонное сотрудничество между двумя странами. Он также отметил, что рост оборонных инвестиций европейских союзников НАТО и Канады помогает Альянсу выполнять поставленные перед ним цели в области оборонных возможностей.

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Великобритания почти десять лет является ведущей страной в развертывании союзных сухопутных сил НАТО в Эстонии. Она также является ведущей страной боевой группы НАТО, дислоцированной на базе Тапа. По данным ERR News, это развертывание является крупнейшим развертыванием британских сухопутных сил за несколько лет.

Украина и давление на Россию

Во время встречи Цахкна и Милибенд обсудили поддержку Украины, усиление давления на Россию — государство-агрессора — и противодействие ее гибридной деятельности. По словам эстонского министра, для достижения прочного мира необходимо, чтобы продолжение агрессии обходилось России дороже, чем ее прекращение.

Цахкна заявил, что Украина должна получить все необходимое для защиты, а ее партнеры должны уже готовить гарантии безопасности на послевоенный период, чтобы исключить повторение агрессии. Стороны также обсудили потенциальное сотрудничество в преддверии Конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Эстонии в январе.

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