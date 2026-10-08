Китай призвал Францию и Германию не прибегать к протекционизму — ECNS

В Китае чиновники призвали Францию и Германию не способствовать введению Европейским Союзом протекционистских мер в преддверии возможных торговых переговоров между КНР и ЕС. Как сообщает ECNS, представитель Министерства коммерции Китая заявил, что Париж и Берлин должны придерживаться принципов открытости, сотрудничества и свободной торговли, а также правил Всемирной торговой организации.

Письмо Макрона и Мерца

Заявление прозвучало после сообщений о письме, которое президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц совместно направили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем они призвали укрепить ЕС с помощью нового инструмента диверсификации торговли и нового механизма торговой защиты.

По данным Reuters, на которые ссылается издание, Еврокомиссия положительно оценила письмо и неофициальный документ с предложениями, назвав их вкладом в дискуссию о геоэкономических рисках и глобальных дисбалансах. Китай в письме прямо не упоминался, однако аналитики считали его вероятным объектом предложенных мер, поскольку документ появился перед возможными переговорами КНР и ЕС.

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Позиция бизнеса и переговоры

Китайская торговая палата в ЕС также выступила против предложения в его нынешнем виде. В палате считают, что создание такого механизма на критическом этапе переговоров способно усилить неопределенность, подорвать взаимное доверие и осложнить достижение практических результатов.

В июне Китай и ЕС провели первый раунд торговых переговоров и создали четыре рабочих направления: балансирование торговли и инвестиций, экспортный контроль, права интеллектуальной собственности и реформу ВТО. Двусторонняя торговля сторон в 2025 году превысила 828 млрд долларов.

Председатель правления Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Михаэль Шуман заявил, что немецкие компании обеспокоены политической неопределенностью в отношениях Китая и ЕС. По его словам, бизнес ожидает предсказуемости, честной конкуренции, лучшего доступа к рынкам и сигнала о том, что стороны стремятся урегулировать разногласия, а не усиливать их.

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