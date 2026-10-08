中国呼吁法国和德国不要诉诸保护主义措施——ECNS

中国官员呼吁法国和德国不要推动欧盟在中国与欧盟可能举行贸易谈判前采取保护主义措施。据ECNS报道，中国商务部一名代表表示，巴黎和柏林应坚持开放、合作和自由贸易原则，以及世界贸易组织的规则。

马克龙和默茨的信函

这一声明是在有报道称法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理弗里德里希·默茨联名致信欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩之后发表的。他们在信中呼吁通过新的贸易多元化工具和新的贸易防御机制加强欧盟。

据该媒体援引路透社报道，欧盟委员会积极评价了这封信以及载有建议的非正式文件，称其为有关地缘经济风险和全球失衡讨论的贡献。信中未直接提及中国，但分析人士认为，中国可能是拟议措施的目标，因为该文件在中国与欧盟可能举行谈判之前出现。

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商界立场与谈判

中国欧盟商会也反对以目前形式提出的建议。该商会认为，在谈判关键阶段建立此类机制可能会加剧不确定性、破坏互信，并使取得实际成果更加困难。

6月，中国和欧盟举行了首轮贸易谈判，并设立了四个工作方向：平衡贸易与投资、出口管制、知识产权和世贸组织改革。双方2025年的双边贸易额超过8280亿美元。

德国联邦经济发展和对外贸易协会董事会主席米夏埃尔·舒曼表示，德国企业对中国与欧盟关系中的政治不确定性感到担忧。他说，企业期待可预测性、公平竞争、更好的市场准入，以及表明双方寻求解决分歧而非加剧分歧的信号。

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