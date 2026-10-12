韩国暂不考虑征召女性入伍——《韩国先驱报》

尽管潜在应征者人数迅速减少，韩国当局目前并未考虑对女性实行义务兵役制。兵务厅厅长洪素英在大田举行的国会审查期间表示，《韩国先驱报》报道。

她表示，目前兵务厅和国防部都未考虑这一可能性。洪素英强调，在决定实施女性征兵之前，必须达成社会共识，特别是考虑到2040年后适龄服役男性人数预计将加速减少。

女性军官和士官

国防部门和兵务厅并未突然对女性实施征兵，而是逐步提高女性在军官和士官中的比例。执政党和反对党的议员都提出了女性征兵问题。尤其是议员柳永夏呼吁启动正式讨论，并列举了丹麦、以色列、挪威和瑞典的例子。

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另一名议员千河蓝提议考虑建立性别中立的征兵制度。根据兵务厅数据，作为征兵主要来源的约20岁男性人数，到2040年可能减少至约14.3万人，到2043年减少至约12万人。

替代役和豁免

洪素英还表示，该机构将很快公布对替代役项目及其豁免项目审查的结果。兵务厅认同国防部的立场，即逐步减少此类项目，并最终将其取消。

2026年爱知-名古屋亚运会后，这一问题变得更加尖锐。当时韩国男子国家足球队在决赛中以1:0战胜日本并夺得金牌。亚运会金牌或奥运会奖牌使运动员在接受基础军事训练后，能够以体育人员身份服役，而非在正规部队服役。洪素英对部分运动员的言论和行为表示遗憾，批评人士认为这些言论和行为贬低了义务役。

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