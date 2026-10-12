Korea Południowa nie rozważa poboru kobiet — Korea Herald

Władze Korei Południowej obecnie nie rozważają wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet, mimo gwałtownego spadku liczby potencjalnych poborowych. Poinformowała o tym podczas kontroli parlamentarnej w Tedżonie szefowa Administracji Zasobów Wojskowych Hong So-young, podaje Korea Herald.

Jak zaznaczyła, takiej możliwości obecnie nie rozważają ani Administracja Zasobów Wojskowych, ani Ministerstwo Obrony. Hong podkreśliła, że przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu poboru kobiet należy osiągnąć społeczny konsensus, zwłaszcza wobec oczekiwanego po 2040 roku przyspieszenia spadku liczby mężczyzn w wieku poborowym.

Kobiety wśród oficerów i podoficerów

Zamiast nagłego wprowadzenia poboru kobiet resort obrony i Administracja Zasobów Wojskowych stopniowo zwiększają udział kobiet wśród oficerów i podoficerów. Kwestia poboru kobiet została podniesiona przez deputowanych zarówno partii rządzącej, jak i opozycji. W szczególności deputowany Yoo Yong-ha wezwał do rozpoczęcia formalnej dyskusji, wskazując na przykłady Danii, Izraela, Norwegii i Szwecji.

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Inny deputowany, Cheon Ha-ram, zaproponował rozważenie neutralnego płciowo systemu poboru. Według danych Administracji Zasobów Wojskowych liczba mężczyzn w wieku około 20 lat, stanowiących główną rezerwę poborową, może spaść do około 143 tys. w 2040 roku i do około 120 tys. w 2043 roku.

Służba alternatywna i zwolnienia

Hong poinformowała również, że urząd wkrótce ogłosi wyniki przeglądu programów służby alternatywnej i zwolnień z niej. Administracja podziela stanowisko Ministerstwa Obrony w sprawie stopniowego ograniczania takich programów, a następnie ich całkowitego zniesienia.

Kwestia zaostrzyła się po Igrzyskach Azjatyckich 2026 w Aichi-Nagoi, gdzie męska reprezentacja Korei Południowej w piłce nożnej zdobyła złoto, pokonując Japonię w finale 1:0. Złoty medal Igrzysk Azjatyckich lub medal olimpijski umożliwia sportowcom, po podstawowym szkoleniu wojskowym, odbywanie służby jako pracownicy sportowi, a nie w regularnych wojskach. Hong wyraziła ubolewanie z powodu wypowiedzi i działań niektórych sportowców, które według krytyków umniejszały znaczenie obowiązkowej służby.

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