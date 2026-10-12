Южная Корея не рассматривает призыв женщин — Korea Herald

Власти Южной Кореи в настоящее время не рассматривают введение обязательной военной службы для женщин, несмотря на стремительное сокращение числа потенциальных призывников. Об этом во время парламентской проверки в Тэджоне заявила глава Управления военных ресурсов Хон Со Ён, сообщает Korea Herald.

По ее словам, такую возможность сейчас не рассматривают ни Управление военных ресурсов, ни Министерство обороны. Хон подчеркнула, что перед решением о введении призыва женщин необходимо достичь общественного консенсуса, особенно с учетом ожидаемого после 2040 года ускорения сокращения числа мужчин призывного возраста.

Женщины среди офицеров и сержантов

Вместо внезапного введения призыва для женщин оборонное ведомство и Управление военных ресурсов постепенно увеличивают долю женщин среди офицеров и сержантского состава. Вопрос женского призыва подняли депутаты как от власти, так и от оппозиции. В частности, депутат Ю Ён Ха призвал начать формальное обсуждение, приведя примеры Дании, Израиля, Норвегии и Швеции.

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Другой депутат, Чхон Ха Рам, предложил рассмотреть гендерно нейтральную систему призыва. По данным Управления военных ресурсов, число мужчин в возрасте около 20 лет, составляющих основной резерв для призыва, может сократиться примерно до 143 тысяч в 2040 году и примерно до 120 тысяч в 2043 году.

Альтернативная служба и освобождения

Хон также сообщила, что ведомство вскоре объявит результаты пересмотра программ альтернативной службы и освобождения от нее. Администрация разделяет позицию Министерства обороны относительно постепенного сокращения таких программ с последующей их отменой.

Вопрос обострился после Азиатских игр 2026 года в Айти-Нагое, где мужская футбольная сборная Южной Кореи завоевала золото, обыграв Японию в финале со счетом 1:0. Золотая медаль Азиатских игр или медаль Олимпиады позволяет спортсменам после базовой военной подготовки проходить службу в качестве спортивных работников, а не в регулярных войсках. Хон выразила сожаление из-за высказываний и действий отдельных спортсменов, которые, по оценке критиков, обесценивали обязательную службу.

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