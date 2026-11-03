一名波兰记者被禁止入境乌克兰三年

参加波兰媒体人赴乌克兰考察学习之旅的波兰记者卢卡什·瓦尔泽西被禁止入境乌克兰，禁令有效期为三年。该决定由乌克兰安全局作出。

此次访问由梅罗舍夫斯基中心与乌克兰研究所联合组织。在通过边境检查时，该记者被拒绝入境乌克兰。

瓦尔泽哈本人在社交媒体上表示，在他在边境口岸滞留超过七小时后，乌克兰安全局下达了为期三年的入境禁令。 他补充说，乌克兰安全局的这一决定是“出于安全考虑”作出的。

该记者解释称，他是应乌克兰官方机构邀请，随团前往基辅的。

该中心表示，受邀参加此次访问的记者名单已事先与隶属于乌克兰外交部的乌克兰研究所协商一致，随后转交给了乌克兰相关国家机关。在筹备阶段，未曾有人对瓦尔泽哈提出异议。 该中心补充道，他们“忧心忡忡”地接受了禁止该记者入境乌克兰的决定。

“在尊重乌克兰就入境事宜作出决定的主权权利的同时， 但同时我们也要指出，对记者工作的限制可能会在媒体中引发广泛反响，并为那些对波兰与乌克兰睦邻关系产生负面影响的评论提供空间，”该机构在声明中表示。

波兰“联盟”党极右翼政客斯拉沃米尔·门岑表示，禁止记者入境乌克兰是一场丑闻，并呼吁波兰外交部介入此事。

“从那里到波兰，谁都能进来，而瓦尔泽哈却阻碍乌克兰人入境？ 我们接纳的乌克兰人，他们对波兰的言论比瓦尔泽哈对乌克兰的言论还要恶毒得多。我呼吁外交部就此采取行动！”，门岑写道。

卢卡什·瓦尔泽哈是一名持右翼立场的波兰记者和评论员。他曾多次批评波兰对乌克兰的政策，并写道：“是我们自己养成了乌克兰人的嚣张气焰”。 2023年，他撰文称，支持乌克兰加入欧盟的方针“是自杀式的，且极度有悖于波兰的利益”。

梅罗舍夫斯基中心发表声明称。

乌克兰禁止波兰国家记忆研究所的一名工作人员入境。

波兰驱逐了调查该国与俄罗斯贸易往来的乌克兰记者。

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