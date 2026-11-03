Польскому журналисту на три года запретили въезд в Украину

Польскому журналисту Лукашу Варзеси, который участвовал в учебно-ознакомительной поездке польских представителей СМИ в Украину, запретили въезд на территорию страны сроком на три года. Решение приняла Служба безопасности Украины.

Поездку организовали совместно Центр Мерошевского и Украинский институт. Во время прохождения пограничного контроля журналисту отказали во въезде в Украину.

Сам Варзеха в соцсетях заявил, что решение о трехлетнем запрете на въезд было вынесено Службой безопасности Украины после того, как журналист провёл более семи часов на пограничном переходе. Он добавил, что решение СБУ было принято «из соображений безопасности».

Журналист пояснил, что он ехал с группой в Киев по приглашению официального украинского государственного учреждения.

В Центре заявили, что список журналистов, приглашенных к участию в визите, был предварительно согласован с Украинским институтом, подчиняющимся МИД, а затем передан соответствующим государственным органам Украины. На этапе подготовки возражений в отношении Варзехи не высказывалось. В Центре добавили, что восприняли решение о недопуске журналиста в Украину «с беспокойством».

«Уважая суверенное право Украины решать вопросы о въезде на её территорию, мы в то же время обращаем внимание на то, что ограничения в отношении работы журналистов могут вызвать широкий резонанс в СМИ и создавать почву для комментариев, которые негативно влияют на добрососедские польско-украинские отношения», — говорится в заявлении учреждения.

Ультраправый политик из польской партии «Конфедерация» Славомир Менцен заявил, что запрет на въезд в Украину журналисту является скандалом, и призвал польский МИД вмешаться в ситуацию.

«В Польшу оттуда въезжает кто угодно, а украинцам мешает Варзеха? Мы принимаем у себя украинцев, которые говорят о Польше гораздо худшие вещи, чем Варзеха об Украине. Призываю МИД принять меры по этому делу!», – написал Менцен.

Лукаш Варзеха — польский журналист и публицист правых взглядов. Он неоднократно критиковал политику Польши в отношении Украины, писал, что «мы сами вырастили украинскую наглость». В 2023 году он написал, что курс на поддержку членства Украины в ЕС «является самоубийственным и крайне противоречащим польским интересам».

Об этом заявили в Центре Мерошевского.

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