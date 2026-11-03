Polski dziennikarz otrzymał trzyletni zakaz wjazdu na Ukrainę

Polskiemu dziennikarzowi Łukaszowi Warzesiemu, który brał udział w wyjeździe szkoleniowo-zapoznawczym polskich dziennikarzy na Ukrainę, zakazano wjazdu na terytorium kraju na okres trzech lat. Decyzję podjęła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Wycieczkę zorganizowały wspólnie Centrum Mieroszewskiego i Instytut Ukraiński. Podczas kontroli granicznej dziennikarzowi odmówiono wjazdu na terytorium Ukrainy.

Sam Warzecha oświadczył w mediach społecznościowych, że decyzja o trzyletnim zakazie wjazdu została wydana przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy po tym, jak dziennikarz spędził ponad siedem godzin na przejściu granicznym. Dodał, że decyzja SBU została podjęta „ze względów bezpieczeństwa”.

Dziennikarz wyjaśnił, że podróżował z grupą do Kijowa na zaproszenie oficjalnej ukraińskiej instytucji państwowej.

W Centrum oświadczono, że lista dziennikarzy zaproszonych do udziału w wizycie została wcześniej uzgodniona z Ukraińskim Instytutem, podlegającym Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a następnie przekazana odpowiednim organom państwowym Ukrainy. Na etapie przygotowań nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń dotyczących Warzechy. W Centrum dodano, że przyjęto decyzję o odmowie wjazdu dziennikarza na terytorium Ukrainy „z niepokojem”.

„Szanując suwerenne prawo Ukrainy do rozstrzygania kwestii wjazdu na jej terytorium, zwracamy jednocześnie uwagę, że ograniczenia dotyczące pracy dziennikarzy mogą wywołać szeroki oddźwięk w mediach i stworzyć pole do komentarzy, które negatywnie wpływają na dobre stosunki sąsiedzkie między Polską a Ukrainą” – czytamy w oświadczeniu instytucji.

Skrajnie prawicowy polityk z polskiej partii „Konfederacja”, Sławomir Mencen, stwierdził, że zakaz wjazdu dziennikarza na Ukrainę to skandal i wezwał polskie MSZ do interwencji w tej sprawie.

„Do Polski z tamtej strony wjeżdża kto chce, a Ukraińcom przeszkadza Varzecha? Przyjmujemy u siebie Ukraińców, którzy mówią o Polsce o wiele gorsze rzeczy niż Warzecha o Ukrainie. Wzywam MSZ do podjęcia działań w tej sprawie!” – napisał Menzen.

Łukasz Warzecha jest polskim dziennikarzem i publicystą o prawicowych poglądach. Wielokrotnie krytykował politykę Polski wobec Ukrainy, pisząc, że „sami wychowaliśmy ukraińską bezczelność”. W 2023 roku napisał, że kurs na poparcie członkostwa Ukrainy w UE „jest samobójczy i skrajnie sprzeczny z interesami Polski”.

Taką informację podało Centrum Mieroszewskiego.

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