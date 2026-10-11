巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫下令拘留一名男子，该男子被怀疑在学生莱巴·阿亚兹于伊斯兰堡死亡后对其实施诈骗。政府首脑会见了伊斯兰堡警察局长穆罕默德·苏海尔·乔杜里和该市首席专员苏海尔·阿什拉夫，据《黎明报》报道。

在该学生的父亲穆罕默德·阿亚兹提出投诉后，首都警方依据《巴基斯坦刑法典》第322条和第34条对嫌疑人立案。警方称，家人报告女孩失踪，并表示她心理状况严重。经分析电话通话数据和地理定位信息后，莱巴的遗体在伊斯兰堡G-10区周日集市附近绿化带的一处围栏区域被发现。

FIA调查

巴基斯坦联邦调查局已展开调查，并进行突击搜查，以确定嫌疑人的下落并将其拘留。FIA伊斯兰堡地区主任还探访了死者家属，并收集了有关案件情况的信息。

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FIA称，该男子通过虚假陈述自己的身份和职业身份，取得了这家人的信任。他并非注册签证代理人，却声称自己是巴基斯坦最高法院的会计。此后，据该机构称，他就自己的身份和工作提供了相互矛盾的信息。

用于就业和入学的钱款

FIA表示，嫌疑人收取了55万卢比，据称用于为莱巴的兄弟安排工作；另收取720万卢比，据称用于她进入美国哈佛大学就读。该机构正在核查与此案有关的付款和说法。

莱巴近日从伊斯兰堡国际伊斯兰大学获得学士学位。据调查，一名女性同伙可能参与了这起涉嫌诈骗案。执法人员收到签证文件以供核查，据其掌握的信息，这些文件由嫌疑人交付；他已被列入限制出境名单，以防其离开该国。目前仍在等待法医鉴定结果。

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