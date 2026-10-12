尼日利亚总统博拉·廷努布表示，其政府将扩大定向现金发放计划，该计划已覆盖超过1000万户家庭。据Premium Times报道，他是在评论世界银行最新的尼日利亚发展报告时作出这一表态的。

廷努布称，当局还致力于让经济改革更充分地改善尼日利亚家庭的生活水平，尤其是通过降低食品价格以及为年轻人创造体面的就业岗位。

世界银行的评估

廷努布称，世界银行的结论证明其政府改革取得成效，并表示这些改革为可持续经济增长奠定了基础。报告指出，尼日利亚经济在2026年上半年增长4.2%，而2025年同期为3.9%。

世界银行预测，尼日利亚在2026至2028年的平均经济增长率将至少为4.4%。世界银行还估计，通胀率已从2025年1月的27.6%降至2025年12月的15.2%，到2028年将放缓至约12%。

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尼日利亚2026年上半年经常账户盈余增至120亿美元，即国内生产总值的7%，高于一年前的86亿美元。该国的外汇储备总额从2025年底的455亿美元增至2026年8月底的538亿美元。

各州收入与后续措施

报告数据显示，联邦收入在2023年至2025年间按实际价值计算增长69%，各州受益最大。35个州中有31个州的内部收入按实际价值计算有所增加，而21个州在2021至2025年间降低了债务占国内生产总值的比率。世界银行预计，尼日利亚公共债务总额将从2025年占国内生产总值的40%降至2026年的38.1%。

廷努布表示，各州的资本支出按实际价值计算增加151%，其中相当大一部分资金投向道路及其他交通、农业、能源和住房。总统还承诺加快推广压缩天然气（CNG）的使用，提高农业部门生产率，并改善获得负担得起的医疗服务和优质教育的机会。

他呼吁各州政府更加审慎地使用额外收入，并优先推进改善医疗保健、教育和民众生活水平的项目。

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