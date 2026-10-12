Президент Тинубу пообещал расширить денежные выплаты — Premium Times Nigeria
Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что его администрация будет расширять программу целевых денежных выплат, которая уже охватила более 10 млн домохозяйств. Об этом он сказал, комментируя последний доклад Всемирного банка о развитии Нигерии, сообщает Premium Times.
По словам Тинубу, власти также стремятся к тому, чтобы экономические реформы полнее отразились на уровне жизни нигерийских домохозяйств, в частности через снижение цен на продукты и создание достойных рабочих мест для молодежи.
Оценка Всемирного банка
Тинубу назвал выводы Всемирного банка свидетельством результативности реформ его администрации и заявил, что они создали основу для устойчивого экономического роста. В докладе отмечается, что экономика Нигерии выросла на 4,2% в первом полугодии 2026 года против 3,9% за аналогичный период 2025 года.
Всемирный банк прогнозирует средний экономический рост Нигерии не менее чем на 4,4% в 2026–2028 годах. Также, по его оценке, инфляция, которая снизилась с 27,6% в январе 2025 года до 15,2% в декабре 2025 года, к 2028 году замедлится примерно до 12%.
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Профицит текущего счета Нигерии в первом полугодии 2026 года вырос до 12 млрд долларов, или 7% ВВП, против 8,6 млрд долларов годом ранее. Валовые внешние резервы страны увеличились с 45,5 млрд долларов в конце 2025 года до 53,8 млрд долларов в конце августа 2026 года.
Доходы штатов и дальнейшие шаги
Согласно данным доклада, доходы федерации в реальном выражении выросли на 69% в период с 2023 по 2025 год, при этом больше всего выиграли штаты. Внутренние доходы в реальном выражении увеличились в 31 из 35 штатов, тогда как 21 штат сократил соотношение долга к ВВП в 2021–2025 годах. Всемирный банк ожидает, что общий государственный долг Нигерии уменьшится с 40% ВВП в 2025 году до 38,1% в 2026 году.
Тинубу заявил, что штаты увеличили капитальные расходы на 151% в реальном выражении, направляя значительную часть средств на дороги и другой транспорт, сельское хозяйство, энергетику и жилье. Президент также пообещал ускорить использование сжатого природного газа (CNG), повышать производительность агросектора и улучшать доступ к доступной медицине и качественному образованию.
Он призвал правительства штатов более осмотрительно использовать дополнительные поступления и отдавать приоритет проектам, улучшающим здравоохранение, образование и уровень жизни населения.