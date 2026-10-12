Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что его администрация будет расширять программу целевых денежных выплат, которая уже охватила более 10 млн домохозяйств. Об этом он сказал, комментируя последний доклад Всемирного банка о развитии Нигерии, сообщает Premium Times.

По словам Тинубу, власти также стремятся к тому, чтобы экономические реформы полнее отразились на уровне жизни нигерийских домохозяйств, в частности через снижение цен на продукты и создание достойных рабочих мест для молодежи.

Оценка Всемирного банка

Тинубу назвал выводы Всемирного банка свидетельством результативности реформ его администрации и заявил, что они создали основу для устойчивого экономического роста. В докладе отмечается, что экономика Нигерии выросла на 4,2% в первом полугодии 2026 года против 3,9% за аналогичный период 2025 года.

Всемирный банк прогнозирует средний экономический рост Нигерии не менее чем на 4,4% в 2026–2028 годах. Также, по его оценке, инфляция, которая снизилась с 27,6% в январе 2025 года до 15,2% в декабре 2025 года, к 2028 году замедлится примерно до 12%.

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Профицит текущего счета Нигерии в первом полугодии 2026 года вырос до 12 млрд долларов, или 7% ВВП, против 8,6 млрд долларов годом ранее. Валовые внешние резервы страны увеличились с 45,5 млрд долларов в конце 2025 года до 53,8 млрд долларов в конце августа 2026 года.

Доходы штатов и дальнейшие шаги

Согласно данным доклада, доходы федерации в реальном выражении выросли на 69% в период с 2023 по 2025 год, при этом больше всего выиграли штаты. Внутренние доходы в реальном выражении увеличились в 31 из 35 штатов, тогда как 21 штат сократил соотношение долга к ВВП в 2021–2025 годах. Всемирный банк ожидает, что общий государственный долг Нигерии уменьшится с 40% ВВП в 2025 году до 38,1% в 2026 году.

Тинубу заявил, что штаты увеличили капитальные расходы на 151% в реальном выражении, направляя значительную часть средств на дороги и другой транспорт, сельское хозяйство, энергетику и жилье. Президент также пообещал ускорить использование сжатого природного газа (CNG), повышать производительность агросектора и улучшать доступ к доступной медицине и качественному образованию.

Он призвал правительства штатов более осмотрительно использовать дополнительные поступления и отдавать приоритет проектам, улучшающим здравоохранение, образование и уровень жизни населения.

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