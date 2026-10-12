Президент Тінубу пообіцяв розширити грошові виплати — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу заявив, що його адміністрація розширюватиме програму цільових грошових виплат, яка вже охопила понад 10 мільйонів домогосподарств. Про це він сказав, коментуючи останній звіт Світового банку про розвиток Нігерії, повідомляє Premium Times.

За словами Тінубу, влада також прагне, щоб економічні реформи повніше позначилися на рівні життя нігерійських домогосподарств, зокрема через зниження цін на продукти та створення гідних робочих місць для молоді.

Оцінка Світового банку

Тінубу назвав висновки Світового банку свідченням результативності реформ своєї адміністрації та заявив, що вони створили основу для сталого економічного зростання. У звіті зазначено, що економіка Нігерії зросла на 4,2% у першому півріччі 2026 року проти 3,9% за аналогічний період 2025 року.

Світовий банк прогнозує середнє економічне зростання Нігерії щонайменше на 4,4% у 2026–2028 роках. Також, за його оцінкою, інфляція, яка знизилася з 27,6% у січні 2025 року до 15,2% у грудні 2025 року, до 2028-го сповільниться приблизно до 12%.

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Профіцит поточного рахунку Нігерії в першому півріччі 2026 року зріс до 12 млрд доларів, або 7% ВВП, проти 8,6 млрд доларів роком раніше. Валові зовнішні резерви країни збільшилися з 45,5 млрд доларів наприкінці 2025 року до 53,8 млрд доларів наприкінці серпня 2026 року.

Доходи штатів і подальші кроки

За даними звіту, доходи федерації у реальному вимірі зросли на 69% між 2023 і 2025 роками, а найбільше від цього виграли штати. Внутрішні доходи в реальному вимірі збільшилися у 31 із 35 штатів, тоді як 21 штат скоротив співвідношення боргу до ВВП у 2021–2025 роках. Світовий банк очікує, що загальний державний борг Нігерії зменшиться з 40% ВВП у 2025 році до 38,1% у 2026-му.

Тінубу заявив, що штати збільшили капітальні видатки на 151% у реальному вимірі, спрямовуючи значну частину коштів на дороги й інший транспорт, сільське господарство, енергетику та житло. Президент також пообіцяв прискорити застосування стисненого природного газу (CNG), підвищувати продуктивність агросектору та поліпшувати доступ до доступної медицини й якісної освіти.

Він закликав уряди штатів обачніше використовувати додаткові надходження та надавати пріоритет проєктам, що поліпшують охорону здоров’я, освіту й рівень життя населення.

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