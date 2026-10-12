Prezydent Nigerii Bola Tinubu oświadczył, że jego administracja rozszerzy program ukierunkowanych wypłat gotówkowych, który objął już ponad 10 mln gospodarstw domowych. Powiedział to, komentując najnowszy raport Banku Światowego na temat rozwoju Nigerii, informuje Premium Times.

Według Tinubu władze dążą również do tego, aby reformy gospodarcze pełniej przełożyły się na poziom życia nigeryjskich gospodarstw domowych, w tym poprzez obniżenie cen żywności i tworzenie godnych miejsc pracy dla młodzieży.

Ocena Banku Światowego

Tinubu nazwał ustalenia Banku Światowego dowodem skuteczności reform jego administracji i oświadczył, że stworzyły one podstawy trwałego wzrostu gospodarczego. W raporcie wskazano, że gospodarka Nigerii wzrosła o 4,2% w pierwszej połowie 2026 roku wobec 3,9% w analogicznym okresie 2025 roku.

Bank Światowy prognozuje średni wzrost gospodarczy Nigerii na poziomie co najmniej 4,4% w latach 2026–2028. Według jego oceny inflacja, która spadła z 27,6% w styczniu 2025 roku do 15,2% w grudniu 2025 roku, do 2028 roku zwolni do około 12%.

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Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Nigerii w pierwszej połowie 2026 roku wzrosła do 12 mld dolarów, czyli 7% PKB, z 8,6 mld dolarów rok wcześniej. Rezerwy walutowe brutto kraju zwiększyły się z 45,5 mld dolarów pod koniec 2025 roku do 53,8 mld dolarów pod koniec sierpnia 2026 roku.

Dochody stanów i dalsze kroki

Z danych raportu wynika, że dochody federacji wzrosły realnie o 69% między 2023 a 2025 rokiem, a najwięcej skorzystały na tym stany. Dochody wewnętrzne w ujęciu realnym wzrosły w 31 z 35 stanów, podczas gdy 21 stanów zmniejszyło relację długu do PKB w latach 2021–2025. Bank Światowy oczekuje, że całkowity dług publiczny Nigerii spadnie z 40% PKB w 2025 roku do 38,1% w 2026 roku.

Tinubu oświadczył, że stany zwiększyły wydatki kapitałowe realnie o 151%, kierując znaczną część środków na drogi i inny transport, rolnictwo, energetykę oraz mieszkalnictwo. Prezydent obiecał również przyspieszyć wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego (CNG), zwiększać produktywność sektora rolnego oraz poprawiać dostęp do przystępnej cenowo opieki medycznej i wysokiej jakości edukacji.

Wezwał rządy stanowe do ostrożniejszego wykorzystywania dodatkowych dochodów oraz nadawania priorytetu projektom poprawiającym ochronę zdrowia, edukację i poziom życia ludności.

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