潮汐导致美国两岸发生洪涝——Interia

创纪录的“王潮”导致美国沿海地区发生洪涝——加利福尼亚州，以及佛罗里达州和北卡罗来纳州、南卡罗来纳州均受到影响。街道和房屋地下室被水淹没，在一些城市，居民乘坐皮划艇、冲浪板和SUP桨板在被淹的道路上通行。

加利福尼亚州发生洪涝

据Interia报道，根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的数据，加利福尼亚州沿海部分地区的潮位达到一个多世纪以来的最高水平。洛杉矶、圣迭戈和圣巴巴拉附近等地记录到历史性高水位。

在洛杉矶和圣迭戈附近，潮水高度接近2.5米。在旧金山，此次潮位是有10月观测记录以来最高的一次。沿海地区还报告了悬崖松动、房屋濒临坍塌以及道路被淹的情况。NOAA数据显示，2026年加利福尼亚州沿海地区已记录到12天洪涝——超过此前半个世纪中任何一年的数量。

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东海岸发布预警

该国另一侧海岸也记录到洪涝。据该媒体报道，迈阿密记录到该市历史最高的潮位，也是自观测开始以来第三高的水位。当地只有在飓风期间记录过更高的数值。

美国国家气象局警告称，由于水位较高，道路可能关闭，低洼的住宅和商业设施以及关键基础设施面临被淹风险。据Interia报道，加利福尼亚州圣迭戈地区和奥兰治县的预警还将持续数日。加利福尼亚州整个海岸也预计将进一步发生侵蚀。

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