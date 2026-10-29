Приливы вызвали подтопления на обоих побережьях США — Interia

Рекордно высокие «королевские приливы» вызвали подтопления в прибрежных районах США — в Калифорнии, а также во Флориде и штатах Северная и Южная Каролина. Вода затапливала улицы и подвалы домов, а в отдельных городах жители передвигались по затопленным дорогам на каяках, досках для серфинга и SUP-досках.

Подтопления в Калифорнии

Как сообщает Interia, вдоль побережья Калифорнии уровень прилива местами стал самым высоким более чем за столетие, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Исторически высокий уровень воды фиксировали, в частности, возле Лос-Анджелеса, Сан-Диего и Санта-Барбары.

Возле Лос-Анджелеса и Сан-Диего высота прилива достигала почти 2,5 метра. В Сан-Франциско прилив стал самым большим за всю историю октябрьских наблюдений. На побережье также сообщали об ослабленных утесах, домах на грани обрушения и затопленных дорогах. По данным NOAA, в 2026 году в Калифорнии уже зафиксировали 12 дней подтоплений в прибрежных районах — больше, чем в любой год за предыдущее полвека.

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Предупреждения на восточном побережье

Подтопления зафиксировали и на противоположном побережье страны. В Майами, по данным издания, зарегистрировали самый высокий прилив в истории города и третий по высоте уровень воды с начала наблюдений. Более высокие показатели там фиксировали только во время ураганов.

Национальная служба погоды США предупредила, что из-за высокого уровня воды дороги могут закрывать, а низинные жилые и коммерческие объекты и критическая инфраструктура находятся под угрозой подтопления. Предупреждения для районов Сан-Диего и округа Ориндж в Калифорнии, по данным Interia, должны были оставаться в силе еще несколько дней. На всем побережье Калифорнии также ожидают дальнейшую эрозию.

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