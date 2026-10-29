Припливи спричинили підтоплення на обох узбережжях США — Interia

Рекордно високі «королівські припливи» спричинили підтоплення в прибережних районах США — у Каліфорнії, а також у Флориді й штатах Північна та Південна Кароліна. Вода затоплювала вулиці та підвали будинків, а в окремих містах мешканці пересувалися затопленими дорогами на каяках, дошках для серфінгу й SUP-дошках.

Підтоплення в Каліфорнії

Як повідомляє Interia, уздовж каліфорнійського узбережжя рівень припливу місцями став найвищим за понад століття, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Історично високий рівень води фіксували, зокрема, поблизу Лос-Анджелеса, Сан-Дієго та Санта-Барбари.

Поблизу Лос-Анджелеса і Сан-Дієго висота припливу сягала майже 2,5 метра. У Сан-Франциско приплив став найбільшим за всю історію жовтневих спостережень. На узбережжі також повідомляли про ослаблені кліфи, будинки на межі обвалу та затоплені дороги. За даними NOAA, у 2026 році в Каліфорнії вже зафіксували 12 днів підтоплень у прибережних районах — більше, ніж у будь-який рік за попередні пів століття.

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Попередження на східному узбережжі

Підтоплення зафіксували і на протилежному узбережжі країни. У Маямі, за даними видання, зареєстрували найвищий приплив в історії міста та третій за висотою рівень води від початку спостережень. Вищі показники там фіксували лише під час ураганів.

Національна служба погоди США попередила, що через високий рівень води можуть закривати дороги, а низинні житлові й комерційні об'єкти та критична інфраструктура ризикують бути підтопленими. Попередження для районів Сан-Дієго й округу Оріндж у Каліфорнії, за даними Interia, залишалися чинними ще на кілька днів. На всьому узбережжі Каліфорнії також очікують подальшої ерозії.

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