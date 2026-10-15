以色列防务公司拉斐尔在以色列近期与伊朗的战争结束后，拥有的Tamir拦截弹库存比战斗开始前更多。该公司首席执行官约阿夫·图尔格曼在华盛顿举行的美国陆军协会年度展会AUSA期间接受《耶路撒冷邮报》采访时表示。

图尔格曼表示，为保卫国家免受导弹、火箭弹和无人机袭击，已使用数千枚拦截弹。同时，拉斐尔能够补充Tamir库存。

生产是防御的组成部分

图尔格曼指出，长期军事行动使生产能力变得与防空系统本身的性能同等重要。生产“铁穹”和“大卫投石索”的拉斐尔公司正在发展多层防空架构，以应对各种威胁——从低成本无人机和火箭弹到弹道导弹和高超音速导弹。

据拉斐尔负责人称，“铁穹”和“大卫投石索”系统自投入使用以来共拦截了超过1.1万个目标。他还强调，在持久战争期间补充库存需要生产线、稳定的供应链、熟练员工，以及在不损失质量的情况下快速扩大产量的能力。

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新的生产基地

拉斐尔正在扩大其在48个国家的国际业务，推进生产自动化并发展海外合作伙伴关系。该公司位于美国阿肯色州的新工厂预计将具备每年为美国和以色列生产约1000枚拦截弹的能力。

9月，下萨克森州、拉斐尔和Aurelius Capital签署了关于收购大众汽车奥斯纳布吕克工厂的意向书。这将使在德国建立“铁穹”组件生产成为可能。图尔格曼称，此举是柏林采购“铁穹”系统道路上的第一阶段。

在AUSA展会上，拉斐尔还展示了Sky Sonic的全尺寸模型，这是一种旨在对抗高超音速导弹的拦截弹。该公司还在单独研发解决方案，以通过网络化方式应对使用大量廉价无人机和传统导弹发动的协调攻击。

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