Izraelska firma obronna Rafael zakończyła niedawne wojny Izraela z Iranem, dysponując większymi zapasami pocisków przechwytujących Tamir niż przed rozpoczęciem działań wojennych. Dyrektor generalny firmy Joaw Turgeman powiedział o tym w wywiadzie dla Jerusalem Post podczas dorocznej wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych AUSA w Waszyngtonie.

Według Turgemana do obrony kraju przed pociskami rakietowymi, rakietami i dronami użyto tysięcy pocisków przechwytujących. Jednocześnie Rafael zdołała uzupełniać zapasy Tamir.

Produkcja jako element obrony

Turgeman zaznaczył, że długotrwałe kampanie wojenne sprawiają, iż zdolności produkcyjne są nie mniej ważne niż parametry samych systemów obrony powietrznej. Firma Rafael, która produkuje Iron Dome i David’s Sling, rozwija wielowarstwową architekturę obrony powietrznej do przeciwdziałania różnym zagrożeniom — od tanich dronów i rakiet po pociski balistyczne i hipersoniczne.

Według szefa Rafael systemy Iron Dome i David’s Sling łącznie przechwyciły ponad 11 tysięcy celów od początku ich eksploatacji. Podkreślił również, że uzupełnianie zapasów podczas przedłużającej się wojny wymaga linii produkcyjnych, stabilnych łańcuchów dostaw, wykwalifikowanych pracowników oraz możliwości szybkiego zwiększania produkcji bez utraty jakości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe zakłady produkcyjne

Rafael rozszerza swoją obecność międzynarodową w 48 krajach, automatyzuje produkcję i rozwija partnerstwa za granicą. Oczekuje się, że nowa fabryka firmy w amerykańskim stanie Arkansas będzie mogła produkować około tysiąca pocisków przechwytujących rocznie dla USA i Izraela.

We wrześniu kraj związkowy Dolna Saksonia, Rafael i Aurelius Capital podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia zakładu Volkswagena w Osnabrück. Ma to umożliwić uruchomienie w Niemczech produkcji komponentów Iron Dome. Turgeman nazwał ten krok pierwszym etapem na drodze do zakupu przez Berlin systemu Iron Dome.

Na wystawie AUSA Rafael zaprezentowała także pełnowymiarowy model Sky Sonic — pocisku przechwytującego przeznaczonego do zwalczania pocisków hipersonicznych. Firma osobno pracuje nad rozwiązaniami do sieciowego przeciwdziałania skoordynowanym atakom z użyciem dużej liczby tanich dronów i tradycyjnych rakiet.

Czytaj nas na