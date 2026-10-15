Израильская оборонная компания Rafael завершила недавние войны Израиля с Ираном с большими запасами перехватчиков Tamir, чем имела до начала боевых действий. Об этом генеральный директор компании Йоав Тургеман заявил в интервью Jerusalem Post на ежегодной выставке Ассоциации армии США AUSA в Вашингтоне.

По словам Тургемана, для защиты страны от ракет, реактивных снарядов и дронов были использованы тысячи перехватчиков. В то же время Rafael смогла пополнять запасы Tamir.

Производство как составляющая обороны

Тургеман отметил, что продолжительные военные кампании делают производственные возможности не менее важными, чем характеристики самих систем ПВО. Компания Rafael, которая производит Iron Dome и David’s Sling, развивает многоуровневую архитектуру противовоздушной обороны для противодействия различным угрозам — от недорогих дронов и ракет до баллистических и гиперзвуковых ракет.

По данным руководителя Rafael, системы Iron Dome и David’s Sling вместе перехватили более 11 тысяч целей с начала своей эксплуатации. Он также подчеркнул, что для пополнения запасов во время затяжной войны необходимы производственные линии, стабильные цепочки поставок, квалифицированные работники и возможность быстро наращивать выпуск без потери качества.

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Новые производственные площадки

Rafael расширяет международное присутствие в 48 странах, автоматизирует производство и развивает партнерства за рубежом. Ожидается, что новый завод компании в американском штате Арканзас будет способен производить около тысячи перехватчиков ежегодно для США и Израиля.

В сентябре земля Нижняя Саксония, Rafael и Aurelius Capital подписали письмо о намерениях относительно приобретения завода Volkswagen в Оснабрюке. Это должно позволить наладить в Германии производство компонентов Iron Dome. Тургеман назвал этот шаг первым этапом на пути к приобретению Берлином системы Iron Dome.

На выставке AUSA Rafael также продемонстрировала полноразмерную модель Sky Sonic — перехватчика, предназначенного для противодействия гиперзвуковым ракетам. Компания отдельно работает над решениями для сетевого противодействия скоординированным атакам с применением большого количества дешевых дронов и традиционных ракет.

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