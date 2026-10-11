韩国国家情报院在首尔表示，与美国在广泛领域的情报合作仍在积极持续进行。同时，该机构确认，华盛顿已超过七个月限制移交部分与朝鲜核设施有关的数据，据《韩国先驱报》报道。

仍在共享哪些数据

情报机构否认了SBS电视台的报道，该报道称美国据称只与首尔分享有关朝鲜导弹的信息。该机构表示，情报交换涵盖朝鲜的导弹、常规军事能力、内部局势和朝鲜平壤的国际联系、网络安全及反间谍活动等数据。

韩国国防部也表示，为维持战备所必需的有关朝鲜的信息交换并未受到限制。韩国联合参谋本部议长陈永新上将承认，有关朝鲜核计划的部分关键情报仍受到限制，但强调这并未影响军事战备状态。

围绕核设施的争议

这些限制被认为与一场争议有关。3月6日，统一部长郑东泳公开称龟城是朝鲜的铀浓缩地点之一，此后争议随之出现。这是韩国高级官员首次将该设施与宁边和江仙一同公开提及。

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据该报报道，华盛顿将这一信息的披露视为公开了提供给首尔的机密情报。韩国政府最初称，这些信息来自公开来源。

对媒体报道的回应

情报机构发布了一系列强烈否认，回应当地媒体关于其与美国接触据称恶化的报道。该机构呼吁记者不要传播其认为可能损害联盟和国家利益的虚假信息。

该机构还承认《东亚日报》的报道，即美国曾要求不要让其参与6月举行的关于朝鲜网络威胁的三方工作组会议。该机构解释称，这是后来得到解决的一场误会。与此同时，一名美国官员在给韩国媒体的书面评论中表示，华盛顿希望大韩民国遵守长期联盟的标准，包括在情报和反间谍事务方面。

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