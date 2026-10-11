Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила в Сеуле, что разведывательное сотрудничество с Соединенными Штатами активно продолжается по широкому спектру направлений. В то же время ведомство подтвердило, что Вашингтон уже более семи месяцев ограничивает передачу части данных, связанных с ядерными объектами КНДР, сообщает Korea Herald.

Какие данные продолжают передавать

Разведслужба отвергла сообщение телеканала SBS о том, что США якобы делятся с Сеулом лишь информацией о северокорейских ракетах. По заявлению службы, обмен охватывает данные о ракетах КНДР, ее обычных военных возможностях, внутренней ситуации и международных контактах Пхеньяна, кибербезопасности и контрразведке.

Министерство обороны Южной Кореи также заявило, что необходимый для поддержания боевой готовности обмен информацией о КНДР не ограничивался. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чин Ён Син признал, что часть ключевых разведданных о ядерной программе КНДР остается ограниченной, но подчеркнул, что это не повлияло на военную готовность.

Спор вокруг ядерного объекта

Ограничения связывают со спором, возникшим после того, как 6 марта министр по делам объединения Чон Дон Ён публично назвал Кусонг одной из площадок по обогащению урана в КНДР. Это был первый случай, когда высокопоставленный южнокорейский чиновник публично упомянул этот объект наряду с Ёнбёном и Кансоном.

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По данным издания, Вашингтон расценил раскрытие этой информации как обнародование секретных разведданных, переданных Сеулу. Южнокорейское правительство первоначально утверждало, что сведения были получены из открытых источников.

Реакция на публикации СМИ

Разведывательная служба опубликовала серию резких опровержений сообщений местных СМИ о якобы ухудшении контактов с США. Ведомство призвало журналистов не распространять, по его мнению, ложную информацию, которая может навредить альянсу и национальным интересам страны.

Служба также признала сообщение Dong-A Ilbo о том, что США просили не привлекать ее к июньской встрече трехсторонней рабочей группы по вопросам киберугроз со стороны КНДР. В ведомстве объяснили это недоразумением, которое впоследствии было урегулировано. В то же время американский чиновник в письменном комментарии южнокорейским СМИ заявил, что Вашингтон ожидает от Республики Корея соблюдения стандартов многолетнего союза, в частности в вопросах разведки и контрразведки.

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