Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza oświadczyła w Seulu, że współpraca wywiadowcza ze Stanami Zjednoczonymi aktywnie trwa w szerokim zakresie obszarów. Jednocześnie służba potwierdziła, że Waszyngton od ponad siedmiu miesięcy ogranicza przekazywanie części danych związanych z północnokoreańskimi obiektami jądrowymi, informuje Korea Herald.

Jakie dane są nadal przekazywane

Służba wywiadowcza odrzuciła doniesienia stacji SBS, według których USA rzekomo dzielą się z Seulem wyłącznie informacjami dotyczącymi północnokoreańskich rakiet. Jak podała służba, wymiana obejmuje dane o rakietach KRLD, jej konwencjonalnych zdolnościach wojskowych, sytuacji wewnętrznej i międzynarodowych kontaktach Pjongjangu, cyberbezpieczeństwie oraz kontrwywiadzie.

Ministerstwo Obrony Korei Południowej również oświadczyło, że wymiana informacji o KRLD, niezbędna do utrzymania gotowości bojowej, nie została ograniczona. Przewodniczący Połączonego Komitetu Szefów Sztabów, gen. Jin Yong-sung, przyznał, że część kluczowych danych wywiadowczych dotyczących programu jądrowego KRLD pozostaje ograniczona, ale podkreślił, że nie wpłynęło to na gotowość wojskową.

Spór wokół obiektu jądrowego

Ograniczenia wiązane są ze sporem, który wybuchł po tym, jak 6 marca minister ds. zjednoczenia Chung Dong-young publicznie nazwał Kusong jednym z miejsc wzbogacania uranu w KRLD. Był to pierwszy przypadek, gdy wysoki rangą południowokoreański urzędnik publicznie wspomniał o tym obiekcie obok Jongbjonu i Kangsongu.

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Według gazety Waszyngton uznał ujawnienie tych informacji za opublikowanie tajnych danych wywiadowczych przekazanych Seulowi. Rząd Korei Południowej początkowo twierdził, że informacje pozyskano z otwartych źródeł.

Reakcja na publikacje mediów

Służba wywiadowcza opublikowała serię stanowczych dementi dotyczących doniesień lokalnych mediów o rzekomym pogorszeniu kontaktów z USA. Urząd wezwał dziennikarzy, aby nie rozpowszechniali, jego zdaniem, fałszywych informacji, które mogą zaszkodzić sojuszowi i interesom narodowym kraju.

Służba potwierdziła również doniesienie Dong-A Ilbo, że USA prosiły, aby nie angażować jej w czerwcowe spotkanie trójstronnej grupy roboczej ds. cyberzagrożeń ze strony KRLD. W urzędzie wyjaśniono to nieporozumieniem, które później zostało rozwiązane. Jednocześnie amerykański urzędnik w pisemnym komentarzu dla południowokoreańskich mediów oświadczył, że Waszyngton oczekuje od Republiki Korei przestrzegania standardów wieloletniego sojuszu, w tym w sprawach wywiadu i kontrwywiadu.

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