学生封锁柏林和汉堡大学建筑——阿纳多卢通讯社

据阿纳多卢通讯社报道，德国学生周三封锁了柏林和汉堡的大学建筑，以抗议削减教育经费以及政府恢复兵役征召的计划。

柏林和汉堡的行动

在柏林自由大学，抗议者从上午较晚时候开始封锁通往奥托·苏尔研究所的通道。大学发言人向《每日镜报》证实，此次行动与法国的青年抗议活动有关，矛头指向教育领域削减开支和恢复征兵。

一个学生团体在社交媒体上表示，通过扰乱常规研讨课安排，他们希望引起人们对高等教育资金“严重危机”以及迫切采取行动的必要性的关注。活动人士还呼吁参加10月31日和11月20日的抗议日。

在汉堡，约50名示威者当天上午封锁了应用科学大学艺术与媒体校区的入口。大学代表指出，工作人员和学生并未被阻止进入建筑物。

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为全国性抗议活动做准备

据德国DPA通讯社报道，汉堡行动的参与者高喊支持可负担生活和青年未来的口号。他们还要求增加公共投资，特别是为教育和社会服务拨款1000亿欧元。

此次抗议发生在全国性示威活动前夕，倡议组织Gen Z steht auf计划于周六举行该活动。组织者表示，已有超过14.5万名学生和年轻人在线登记。主要活动将在柏林、汉堡、慕尼黑、法兰克福和科隆举行，另外27个城市还计划举行额外抗议活动。

示威活动将于当地时间14:00开始，口号为“我们的未来掌握在我们手中”。组织者表示，抗议将聚焦削减教育和社会领域开支、生活成本上涨以及恢复兵役征召的计划。

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