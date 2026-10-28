В Германии студенты в среду заблокировали университетские здания в Берлине и Гамбурге, протестуя против сокращения финансирования образования и правительственных планов восстановить воинскую повинность. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Акции в Берлине и Гамбурге

В Свободном университете Берлина протестующие с позднего утра заблокировали подходы к Институту Отто Зура. Представительница университета подтвердила газете Tagesspiegel, что акция связана с молодежными протестами во Франции и направлена против сокращений в сфере образования и восстановления призыва.

Студенческая группа заявила в социальных сетях, что, нарушая привычное расписание семинаров, стремится привлечь внимание к «острому кризису» финансирования высшего образования и необходимости безотлагательных действий. Активисты также призвали присоединяться к дням протестов 31 октября и 20 ноября.

В Гамбурге около 50 демонстрантов утром перекрыли входы в кампус искусства и медиа Университета прикладных наук. Представитель университета отметил, что сотрудникам и студентам не препятствовали заходить в здания.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подготовка к общенациональным протестам

По данным немецкого агентства DPA, участники гамбургской акции скандировали лозунги за доступную жизнь и будущее для молодежи. Они также требовали увеличить государственные инвестиции, в частности выделить 100 млрд евро на образование и социальные услуги.

Протесты состоялись накануне общенациональной демонстрации, которую инициатива Gen Z steht auf планирует провести в субботу. Организаторы заявили, что онлайн уже зарегистрировались более 145 тысяч студентов и молодых людей. Основные акции должны пройти в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте и Кёльне, а дополнительные протесты запланированы еще в 27 городах.

Демонстрации должны начаться в 14:00 по местному времени под лозунгом «Наше будущее в наших руках». По словам организаторов, протесты будут посвящены сокращению расходов на образование и социальную сферу, росту стоимости жизни и планам восстановить воинскую повинность.

Читай нас в