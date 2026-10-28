W Niemczech studenci w środę zablokowali budynki uniwersyteckie w Berlinie i Hamburgu, protestując przeciwko cięciom finansowania edukacji i rządowym planom przywrócenia poboru do wojska. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Akcje w Berlinie i Hamburgu

Na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim protestujący od późnego rana blokowali dojścia do Instytutu Otto Suhra. Rzeczniczka uczelni potwierdziła gazecie Tagesspiegel, że akcja jest związana z młodzieżowymi protestami we Francji i jest wymierzona w cięcia w edukacji oraz przywrócenie poboru.

Grupa studencka poinformowała w mediach społecznościowych, że poprzez zakłócenie zwykłego harmonogramu seminariów chce zwrócić uwagę na „ostry kryzys” finansowania szkolnictwa wyższego oraz potrzebę pilnych działań. Aktywiści wezwali także do udziału w dniach protestów 31 października i 20 listopada.

W Hamburgu około 50 demonstrantów rano zablokowało wejścia na kampus sztuki i mediów Uniwersytetu Nauk Stosowanych. Przedstawiciel uczelni zaznaczył, że pracownikom i studentom nie uniemożliwiano wejścia do budynków.

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Przygotowania do ogólnokrajowych protestów

Według niemieckiej agencji DPA uczestnicy hamburskiej akcji skandowali hasła na rzecz dostępnego życia i przyszłości dla młodych ludzi. Domagali się również zwiększenia inwestycji publicznych, w tym przeznaczenia 100 mld euro na edukację i usługi społeczne.

Protesty odbyły się przed ogólnokrajową demonstracją, którą inicjatywa Gen Z steht auf planuje przeprowadzić w sobotę. Organizatorzy oświadczyli, że online zarejestrowało się już ponad 145 tys. studentów i młodych ludzi. Główne akcje mają odbyć się w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Frankfurcie i Kolonii, a dodatkowe protesty zaplanowano w kolejnych 27 miastach.

Demonstracje mają rozpocząć się o godz. 14:00 czasu lokalnego pod hasłem „Nasza przyszłość jest w naszych rękach”. Według organizatorów protesty będą poświęcone cięciom wydatków na edukację i sferę społeczną, rosnącym kosztom życia oraz planom przywrócenia poboru do wojska.

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