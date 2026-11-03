特朗普表示，美国已无限期获得格陵兰岛

美国总统唐纳德·特朗普表示，根据与丹麦及格陵兰岛当局达成的协议，华盛顿已获得格陵兰岛的无限期使用权。 与此同时，格陵兰岛的主权仍归丹麦王国所有。该协议旨在扩大美国在北极地区的军事能力，并限制俄罗斯和中国在该地区的影响力。

“现在格陵兰岛也归我们了。我们达成了一个绝佳的协议。我们要感谢丹麦和欧洲，是他们使这一切成为可能，”美国总统说道。

特朗普还强调，该协议没有明确的终止期限，因此称其为“无限期”协议。

然而，关于美国“获得了格陵兰岛”的声明并不意味着该岛将归入美国主权之下。该文件确认了丹麦王国的领土完整以及格陵兰岛居民的自决权。

据特朗普称，新协议将为华盛顿提供更多机会，以扩大在北极地区的军事存在，并加强这一战略要地的安全。

该协议于2026年9月22日在纽约联合国总部签署。 美国总统唐纳德·特朗普、丹麦首相梅特·弗雷德里克森和格陵兰政府首脑延斯-弗雷德里克·尼尔森在文件上签了字。

该协议是对1951年签署的关于格陵兰岛防务的美丹协议的补充。 其主要目的是加强北极和北大西洋地区的共同安全，并扩大美国在该岛开展军事活动的空间。

该文件规定了若干关键变化：

扩大美国军事存在。 华盛顿将有机会对皮图菲克太空基地进行现代化改造并扩大其活动范围，同时在纳尔萨苏阿克和梅斯特维格地区设立新的防务区。

美国军方的更广泛准入权。 该协议规定，美国有权根据商定的条件，在格陵兰岛境内及其领海内调动军人、装备、飞机和舰船。

限制第三国军事存在。 除非双方另有约定，否则非北约成员国不得在格陵兰岛建立自己的军事设施，也不得维持其军队的常驻。

对外资的管控。该协议规定，对来自北约以外国家、北约伙伴国及欧盟的国家和企业投资于涉及国家安全敏感领域（特别是关键基础设施和资源开采）的行为进行限制。

此前，唐纳德·特朗普曾表示，美国计划在该岛建立两座大型军事基地。 协议文本提及可能在纳尔萨苏阿克和梅斯特维格设立额外的防务区。具体的技术条件需由双方另行协商确定。

尽管特朗普发表了引人注目的言论，但该协议并未规定格陵兰岛并入美国。该岛仍属于丹麦王国，并保留自决权。

丹麦首相梅特·弗雷德里克森在签署文件后强调，该协议承认丹麦王国的主权和领土完整。 她表示，该协议加强了共同防务与安全，并基于北约框架内的合作。

格陵兰政府首脑延斯-弗雷德里克·尼尔森也表示，该协议承认格陵兰人的自决权。

由此，双方重申，加强美国军事存在并不意味着将该岛移交给美国。

格陵兰岛因位于北美和欧洲之间而具有战略意义。该岛对于监测北极地区的军事活动、控制空域和海域以及保护北美大陆至关重要。

华盛顿方面也密切关注俄罗斯和中国在北极地区的活动。新协议的目标之一被明确为：防止美国的潜在对手在该岛建立军事基础设施。

该协议使华盛顿能够扩大在北极地区的防御能力，同时确保丹麦和格陵兰岛在该岛军事活动决策中继续发挥作用。

因此，唐纳德·特朗普关于美国“获得了格陵兰岛”的声明，应被理解为对长期安全协议的政治表述，而非该岛主权变更的公告。

唐纳德·特朗普于11月2日在华盛顿发表讲话时作出了上述表态。

此前，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，格陵兰岛正准备启动大规模的石油、天然气和矿产勘探。他在自己的社交媒体平台“Truth Social”上发布了这一消息。

美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，关于格陵兰岛的协议旨在长期加强北极地区的安全。 这份于9月22日由美国、丹麦和格陵兰签署的文件，旨在加强美国在该地区的军事存在，并遏制俄罗斯和中国的存在。

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