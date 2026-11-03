Трамп заявил, что США получили Гренландию на неограниченный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получил Гренландию на неограниченный срок в рамках соглашения с Данией и властями острова. В то же время суверенитет над Гренландией остается за Королевством Дания. Соглашение предусматривает расширение американских военных возможностей в Арктике и ограничение влияния России и Китая в регионе.

«Теперь у нас также есть Гренландия. Мы заключили прекрасное соглашение. Мы хотим поблагодарить Данию и Европу за то, что они сделали это возможным», — сказал американский президент.

Трамп также подчеркнул, что соглашение не имеет определённого срока действия, поэтому назвал его бессрочным.

Однако заявление о том, что США «получили Гренландию», не означает перехода острова под американский суверенитет. Документ подтверждает территориальную целостность Королевства Дания и право жителей Гренландии на самоопределение.

По словам Трампа, новое соглашение даст Вашингтону больше возможностей для расширения военного присутствия в Арктике и укрепления безопасности в стратегически важном регионе.

Соглашение было подписано 22 сентября 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Соглашение дополняет американо-датские договоренности об обороне Гренландии, заключенные еще в 1951 году. Её главная цель — укрепить совместную безопасность в Арктике и Северной Атлантике, а также расширить возможности США для военной деятельности на острове.

Документ предусматривает несколько ключевых изменений:

Расширение военного присутствия США. Вашингтон получит возможность модернизировать и расширять деятельность на космической базе Питуффик, а также создавать дополнительные оборонительные зоны в районах Нарсарсуак и Местервиг.

Более широкий доступ американских военных. Соглашение предусматривает права США на перемещение военнослужащих, техники, самолетов и кораблей по территории Гренландии и через ее территориальные воды в соответствии с согласованными условиями.

Ограничение военного присутствия третьих государств. Страны, не входящие в НАТО, не смогут создавать на острове собственные военные объекты или поддерживать постоянное присутствие своих войск, если стороны не договорятся об ином.

Контроль за иностранными инвестициями. Соглашение предусматривает ограничения в отношении инвестиций государств и компаний из стран, не входящих в НАТО, партнерских государств Альянса и ЕС, в чувствительные для безопасности сферы, в частности в критическую инфраструктуру и добычу ресурсов.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США планируют создать на острове две крупные военные базы. В тексте соглашения говорится о возможности обустройства дополнительных оборонных зон в Нарсарсуаке и Местервиге. Конкретные технические условия их создания стороны должны согласовать отдельно.

Несмотря на громкие заявления Трампа, соглашение не предусматривает присоединения Гренландии к Соединённым Штатам. Остров остаётся частью Королевства Дания и сохраняет право на самоопределение.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после подписания документа подчеркнула, что он признает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания. По её словам, соглашение укрепляет совместную оборону и безопасность и основано на сотрудничестве в рамках НАТО.

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также заявил, что соглашение признает право гренландцев на самоопределение.

Таким образом, стороны подтвердили, что усиление американского военного присутствия не означает передачи острова Соединенным Штатам.

Гренландия имеет стратегическое значение благодаря своему расположению между Северной Америкой и Европой. Остров важен для наблюдения за военной активностью в Арктике, контроля воздушного и морского пространства и защиты североамериканского континента.

В Вашингтоне также обращают внимание на активность России и Китая в арктическом регионе. Одной из задач нового соглашения называют недопущение создания военной инфраструктуры потенциальных противников США на острове.

Соглашение позволяет Вашингтону расширить оборонные возможности в Арктике, при этом сохраняя участие Дании и Гренландии в принятии решений о военной деятельности на острове.

Таким образом, заявление Дональда Трампа о том, что США «получили Гренландию», следует понимать как политическую формулировку долгосрочных договоренностей в сфере безопасности, а не как сообщение об изменении государственной принадлежности острова.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления в Вашингтоне 2 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение по Гренландии направлено на долгосрочное укрепление безопасности Арктики. Документ, подписанный 22 сентября США, Данией и Гренландией, предусматривает усиление американского военного присутствия в регионе и призван противодействовать присутствию России и Китая.

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