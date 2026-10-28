英国对以色列预备役军人提出控诉——半岛电视台

Hind Rajab基金会在英国对以色列预备役军人利多尔·达夫纳提出刑事控诉。该组织称，达夫纳目前在英国。控诉指控他参与了2025年5月对加沙一处面粉加工设施的破坏。半岛电视台对此进行了报道。

该基金会称，达夫纳曾在第603工程营服役。该组织表示，他在社交媒体上发布的一段视频据称显示，一辆以色列军用推土机正在摧毁加沙南部用于储存小麦的筒仓。截至发稿时，英国大都会警察局尚未回应半岛电视台就此案提出的置评请求。

社交媒体材料

总部位于布鲁塞尔的Hind Rajab基金会以五岁的欣德·拉贾布命名。她于2024年1月在加沙与亲属一同遇难。该组织收集以色列军人公开发布的照片和视频，以将其作为在不同国家提出刑事控诉的材料。

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该基金会诉讼部门负责人娜塔查·布拉克表示，该组织按照《伯克利数字开放源调查议定书》核查数字材料。据她介绍，工作人员利用卫星图像对画面进行地理定位，比对建筑物、道路、水塔和破坏特征，并与军事来源进行核对。

其他国家的案件

代表巴勒斯坦受害者在国际刑事法院出庭的律师哈立德·舒利指出，社交媒体材料可能是重要证据。但他表示，仍需核实其来源、拍摄时间和地点，而军人出现在某一地点本身并不能证明其个人参与犯罪。

该基金会还报告称，已在比利时、加拿大和巴西提出控诉。在比利时，该组织提出控诉后，联邦警察拘留并讯问了两名以色列军人，随后将其释放。2025年1月，巴西一名法官下令对一名以色列军人展开调查，但该军人在被拘留前离开了该国。

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