Fundacja Hind Rajab złożyła w Wielkiej Brytanii zawiadomienie o przestępstwie przeciwko izraelskiemu rezerwiście Lidorowi Dafnie, który, według organizacji, przebywa w tym kraju. W zawiadomieniu zarzucono mu udział w zniszczeniu obiektu młynarskiego w Gazie w maju 2025 roku. Informuje o tym Al Jazeera.

Według fundacji Dafna służył w 603. batalionie inżynieryjnym. Organizacja oświadczyła, że opublikowane przez niego w mediach społecznościowych nagranie rzekomo pokazuje izraelski wojskowy buldożer niszczący silosy do przechowywania pszenicy na południu Gazy. Do czasu publikacji brytyjska Metropolitan Police nie odpowiedziała na zapytanie Al Jazeery w tej sprawie.

Materiały z mediów społecznościowych

Fundacja Hind Rajab z siedzibą w Brukseli nosi imię pięcioletniej Hind Rajab, która zginęła wraz z krewnymi w Gazie w styczniu 2024 roku. Organizacja gromadzi opublikowane przez izraelskich wojskowych zdjęcia i nagrania, aby wykorzystywać je jako materiały do zawiadomień o przestępstwie w różnych krajach.

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Szefowa działu postępowań sądowych fundacji, Natacha Brack, powiedziała, że organizacja weryfikuje materiały cyfrowe zgodnie z Protokołem Berkeleya dotyczącym dochodzeń opartych na otwartych źródłach cyfrowych. Według niej nagrania są geolokalizowane na podstawie zdjęć satelitarnych, porównywane są budynki, drogi, wieże ciśnień i charakter zniszczeń, a także sprawdzane z wykorzystaniem źródeł wojskowych.

Sprawy w innych krajach

Prawnik Khaled al-Shouli, który reprezentuje palestyńskich poszkodowanych przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, zaznaczył, że materiały z mediów społecznościowych mogą stanowić ważne dowody. Jednocześnie, jak powiedział, należy je zweryfikować pod kątem pochodzenia oraz czasu i miejsca nagrania, a sama obecność wojskowego w określonej lokalizacji nie dowodzi jego osobistego udziału w przestępstwie.

Fundacja informowała również o zawiadomieniach w Belgii, Kanadzie i Brazylii. W Belgii, po zawiadomieniu organizacji, policja federalna zatrzymała i przesłuchała dwóch izraelskich wojskowych, po czym ich zwolniono. W Brazylii sędzia w styczniu 2025 roku zarządził wszczęcie śledztwa wobec izraelskiego wojskowego, jednak opuścił on kraj przed zatrzymaniem.

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