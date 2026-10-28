В Великобритании подали жалобу на израильского резервиста — Al Jazeera

Фонд Hind Rajab подал в Великобритании уголовную жалобу против израильского резервиста Лидора Дафны, который, по данным организации, находится в стране. В жалобе его обвиняют в причастности к разрушению мукомольного объекта в Газе в мае 2025 года. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным фонда, Дафна служил в 603-м инженерном батальоне. Организация заявила, что опубликованное им в социальных сетях видео якобы показывает израильский военный бульдозер, разрушающий силосы для хранения пшеницы на юге Газы. На момент публикации Столичная полиция Великобритании не ответила на запрос Al Jazeera по этому делу.

Материалы из социальных сетей

Брюссельский фонд Hind Rajab назван в честь пятилетней Хинд Раджаб, погибшей вместе с родственниками в Газе в январе 2024 года. Организация собирает опубликованные израильскими военными фото и видео, чтобы использовать их в качестве материалов для уголовных жалоб в разных странах.

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Руководительница судебного направления фонда Натача Брак сказала, что организация проверяет цифровые материалы в соответствии с Берклийским протоколом расследований на основе открытых цифровых источников. По ее словам, кадры геолокализируют по спутниковым снимкам, сопоставляют здания, дороги, водонапорные башни и характер разрушений, а также сверяют с военными источниками.

Дела в других странах

Адвокат Халед аль-Шули, представляющий палестинских потерпевших в Международном уголовном суде, отметил, что материалы из социальных сетей могут быть важными доказательствами. Вместе с тем, по его словам, их необходимо проверять в отношении происхождения, времени и места съемки, а присутствие военного в определенной локации само по себе не доказывает его личной причастности к преступлению.

Фонд также сообщал о жалобах в Бельгии, Канаде и Бразилии. В Бельгии после жалобы организации федеральная полиция задержала и допросила двух израильских военных, после чего их отпустили. В Бразилии судья в январе 2025 года распорядился провести расследование в отношении израильского военного, однако тот покинул страну до задержания.

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