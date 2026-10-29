英国判处向法国偷运移民的网络成员刑罚 — The National

英国一个使用卡车和厢式货车非法将移民运往法国的网络的21名成员，被合计判处超过84年监禁。据《The National》报道，组织者向每人收取1800美元，以安排其穿越英吉利海峡。

运输方案

移民主要来自孟加拉国、印度和巴基斯坦，另有部分来自尼泊尔，他们持合法签证抵达英国。随后，他们向犯罪团伙付费，以非法被运送至法国，从而绕过欧盟边境检查，并在没有适当许可的情况下在欧盟工作。

这些人从伦敦被送往英格兰东南部的肯特郡。在那里，他们被安排进入卡车和厢式货车，司机由该网络招募和支付报酬。这些车辆原计划乘坐渡轮穿越英吉利海峡。

英国国家打击犯罪局对该团伙进行了监控，并记录了10起非法将人员带离该国的企图。这些企图在2025年7月至2026年1月期间被拦截，共拘留196名移民。

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组织者和司机被判刑

该团伙首脑、44岁的舒哈尔·艾哈迈德在承认与非法运送人员有关的罪行后，被判处八年半监禁。他的同伙、26岁的苏赫尔·艾哈迈德负责收取费用，并雇用出租车司机前往肯特郡，被法院判处七年监禁。

50岁的迷你出租车司机罗比乌尔·伊斯兰被判处五年监禁：他将移民从伦敦运送到卡车和厢式货车，并协助组织其他司机。罗马尼亚人尼库绍尔·拉卡图什负责将该团伙与卡车和厢式货车司机对接，被判处六年监禁。

英国国家打击犯罪局高级调查员约翰·特纳表示，此次调查使当局得以瓦解整个网络——从组织者到受雇非法运送移民的司机。

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