В Великобритании 21 участника сети, незаконно перевозившей мигрантов во Францию на грузовиках и фургонах, приговорили в общей сложности к более чем 84 годам лишения свободы. По данным The National, организаторы брали с каждого человека по 1800 долларов за перевозку через Ла-Манш.

Схема перевозки

Мигранты, преимущественно из Бангладеш, Индии и Пакистана, а также частично из Непала, прибывали в Британию по законным визам. Затем они платили преступной группе за незаконную переправку во Францию, чтобы обойти пограничные проверки Европейского союза и работать в ЕС без надлежащего разрешения.

Людей доставляли из Лондона в графство Кент на юго-востоке Англии. Там их сажали в грузовики и фургоны, водителей для которых привлекала и оплачивала сеть. Транспортные средства должны были пересечь Ла-Манш на паромах.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании вело наблюдение за группой и задокументировало 10 попыток незаконно вывезти людей из страны. Их перехватили в период с июля 2025 года по январь 2026 года, задержав в общей сложности 196 мигрантов.

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Приговоры организаторам и водителям

Руководителя группы, 44-летнего Шухала Ахмеда, приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы после признания вины в преступлениях, связанных с незаконной перевозкой людей. Его соратник, 26-летний Сухел Ахмед, который собирал оплату и нанимал таксистов для поездок в Кент, получил семь лет лишения свободы по приговору суда.

50-летнего водителя мини-такси Робиула Ислама приговорили к пяти годам: он перевозил мигрантов из Лондона к грузовикам и фургонам и помогал организовывать других водителей. Румын Никушор Лакатус, который сводил группировку с водителями грузовиков и фургонов, получил шесть лет лишения свободы.

Старший следователь Национального агентства по борьбе с преступностью Джон Тернер заявил, что расследование позволило ликвидировать всю сеть — от организаторов до водителей, нанятых для незаконной перевозки мигрантов.

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