W Wielkiej Brytanii 21 członków siatki, która nielegalnie przewoziła migrantów do Francji ciężarówkami i furgonetkami, skazano łącznie na ponad 84 lata więzienia. Jak podaje The National, organizatorzy pobierali od każdej osoby po 1800 dolarów za transport przez kanał La Manche.

Mechanizm przewozu

Migranci, głównie z Bangladeszu, Indii i Pakistanu, a częściowo także z Nepalu, przybywali do Wielkiej Brytanii na legalnych wizach. Następnie płacili grupie przestępczej za nielegalne przerzucenie do Francji, aby ominąć kontrole graniczne Unii Europejskiej i pracować w UE bez odpowiedniego zezwolenia.

Ludzi przewożono z Londynu do hrabstwa Kent w południowo-wschodniej Anglii. Tam umieszczano ich w ciężarówkach i furgonetkach, a kierowców rekrutowała i opłacała siatka. Pojazdy miały przepłynąć przez kanał La Manche promami.

Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości obserwowała grupę i udokumentowała 10 prób nielegalnego wywiezienia ludzi z kraju. Zostały one udaremnione w okresie od lipca 2025 roku do stycznia 2026 roku, a łącznie zatrzymano 196 migrantów.

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Wyroki dla organizatorów i kierowców

Przywódca grupy, 44-letni Shukhal Ahmed, został skazany na osiem i pół roku pozbawienia wolności po przyznaniu się do winy w sprawach dotyczących nielegalnego przewożenia ludzi. Jego współpracownik, 26-letni Suhel Ahmed, który pobierał opłaty i zatrudniał taksówkarzy do przejazdów do Kentu, otrzymał wyrok siedmiu lat więzienia.

50-letni kierowca minitaksówki Robiul Islam został skazany na pięć lat więzienia: przewoził migrantów z Londynu do ciężarówek i furgonetek oraz pomagał organizować innych kierowców. Rumun Nicusor Lacatus, który łączył grupę z kierowcami ciężarówek i furgonetek, otrzymał sześć lat więzienia.

Starszy śledczy Narodowej Agencji ds. Przestępczości John Turner oświadczył, że śledztwo umożliwiło rozbicie całej siatki — od organizatorów po kierowców wynajętych do nielegalnego transportowania migrantów.

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