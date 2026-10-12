印度德里当局周一关闭了六个地铁站，并在20多个路段实施限制和交通调整，此举发生在反对派计划前往最高法院游行之前。抗议参与者反对修订选民名册，并要求首席选举专员吉亚内什·库马尔辞职。

据《加德满都邮报》报道，反对党和青年运动“Cockroach”的支持者本月几乎每天都举行抗议。批评人士称，始于去年的选民登记册修订有利于总理纳伦德拉·莫迪领导的执政党印度人民党。

从选民名单中删除

印度选举委员会表示，在核查期间，约1.3亿条记录被从选民名单中删除。其中，2800万条涉及已去世者，6300万条涉及已更改居住地者，另有3000万条涉及无法找到的人员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

反对党表示，这些删除措施对穆斯林选民和其他少数群体造成了不成比例的影响；在其看来，这些群体较不倾向于支持奉行印度教民族主义的执政党。选举委员会和印度人民党否认这些指控。委员会还表示，被错误从名单中删除的选民可以重新登记。

前往最高法院的游行

国大党宣布，计划向首席大法官递交一份备忘录，要求停止其所称的“窃取选票”，并要求库马尔辞职。国大党领袖拉胡尔·甘地在社交媒体平台X上表示，青年、反对党、公民团体以及民主和印度宪法的支持者将加入游行。

据国大党消息人士称，首席大法官苏里亚·坎特拒绝会面，并在电子邮件中表示，该代表团应通过法律程序向法院提出申请，因为此事已在法院审理中。与此同时，Cockroach Janta Party的领导人表示，他们打算与德里警方会面，要求确定和平集会的日期，并威胁说，如果24小时内未公布日期，将宣布新的抗议活动。

关注我们在