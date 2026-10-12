В Дели, Индия, власти в понедельник закрыли шесть станций метро и ввели ограничения и изменения движения на более чем 20 участках дорог перед запланированным маршем оппозиции к Верховному суду. Участники протестов выступают против пересмотра избирательных списков и требуют отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара.

Как сообщает Kathmandu Post, оппозиционные партии и сторонники молодежного движения «Кокроуч» почти ежедневно выходили на протесты в этом месяце. Критики утверждают, что пересмотр реестров избирателей, начавшийся в прошлом году, выгоден правящей партии «Бхаратия джаната парти» премьер-министра Нарендры Моди.

Исключения из списков избирателей

По данным Избирательной комиссии Индии, в ходе проверки из списков избирателей удалили около 130 миллионов записей. В частности, 28 миллионов касались умерших людей, 63 миллиона — тех, кто сменил место жительства, а еще 30 миллионов — лиц, которых не удалось найти.

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Оппозиционные партии заявляют, что исключения непропорционально затрагивают мусульманских избирателей и другие меньшинства, которые, по их мнению, менее склонны поддерживать индуистскую националистическую правящую партию. Избирательная комиссия и «Бхаратия джаната парти» отвергают эти обвинения. Комиссия также заявила, что избиратели, ошибочно исключенные из списков, могут зарегистрироваться повторно.

Марш к Верховному суду

Партия Конгресса объявила о намерении передать главному судье меморандум с требованием прекратить то, что она называет «кражей голосов», и отправить Кумара в отставку. Лидер Конгресса Рахул Ганди заявил в социальной сети X, что к маршу присоединятся молодежь, оппозиционные партии, общественные группы и сторонники демократии и Конституции Индии.

По словам источника в Конгрессе, главный судья Сурья Кант отказался от встречи, указав в электронном письме, что делегация должна обратиться в суд в юридическом порядке, поскольку этот вопрос уже рассматривается судом. Тем временем лидеры Cockroach Janta Party заявили о намерении встретиться с полицией Дели, чтобы потребовать назначения даты мирной акции, и пригрозили объявить новый протест, если в течение 24 часов дата не будет названа.

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