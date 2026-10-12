W Delhi w Indiach władze w poniedziałek zamknęły sześć stacji metra oraz wprowadziły ograniczenia i zmiany w ruchu na ponad 20 odcinkach dróg przed planowanym marszem opozycji do Sądu Najwyższego. Uczestnicy protestów sprzeciwiają się rewizji spisów wyborców i domagają się dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara.

Jak podaje Kathmandu Post, partie opozycyjne i zwolennicy młodzieżowego ruchu „Cockroach” niemal codziennie wychodzili w tym miesiącu na protesty. Krytycy twierdzą, że rewizja rejestrów wyborców, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, jest korzystna dla rządzącej Bharatiya Janata Party premiera Narendry Modiego.

Usunięcia ze spisów wyborców

Według indyjskiej Komisji Wyborczej podczas weryfikacji ze spisów wyborców usunięto około 130 milionów wpisów. W szczególności 28 milionów dotyczyło osób zmarłych, 63 miliony osób, które zmieniły miejsce zamieszkania, a kolejne 30 milionów osób, których nie udało się odnaleźć.

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Partie opozycyjne twierdzą, że usunięcia w nieproporcjonalnym stopniu dotykają muzułmańskich wyborców i innych mniejszości, które ich zdaniem są mniej skłonne popierać hinduistyczną nacjonalistyczną partię rządzącą. Komisja Wyborcza i Bharatiya Janata Party odrzucają te oskarżenia. Komisja oświadczyła również, że wyborcy omyłkowo usunięci ze spisów mogą zarejestrować się ponownie.

Marsz do Sądu Najwyższego

Partia Kongresowa ogłosiła zamiar przekazania prezesowi Sądu Najwyższego memorandum z żądaniem zaprzestania tego, co nazywa „kradzieżą głosów”, oraz dymisji Kumara. Lider Kongresu Rahul Gandhi napisał w serwisie społecznościowym X, że do marszu dołączą młodzi ludzie, partie opozycyjne, grupy obywatelskie oraz zwolennicy demokracji i konstytucji Indii.

Według źródła w Kongresie prezes Sądu Najwyższego Surya Kant odmówił spotkania, wskazując w e-mailu, że delegacja powinna zwrócić się do sądu w trybie prawnym, ponieważ sprawa jest już rozpatrywana przez sąd. Tymczasem liderzy Cockroach Janta Party oświadczyli, że zamierzają spotkać się z policją w Delhi, aby zażądać wyznaczenia daty pokojowej akcji, i zagrozili ogłoszeniem nowego protestu, jeśli data nie zostanie podana w ciągu 24 godzin.

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