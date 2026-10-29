拉脱维亚勾勒新政府可能的职位分配方案——LSM English

在拉脱维亚正式的联盟谈判期间，下一届政府可能的职位分配方案正在形成。据LSM English报道，援引拉脱维亚电视台节目Panorāma的消息，这些安排仍属初步方案，并可能在各党派寻求妥协的过程中发生变化。

关键职位候选人

保罗·斯特拉金什临床大学医院前董事会主席诺蒙兹·斯塔涅维奇斯可能以无党派专家身份出任卫生部长。来自联合名单的心脏病专家安德里斯·斯克里迪斯也在被考虑担任同一职位。

Citadele Bank经济学家卡尔利斯·普尔盖利斯可能以无党派专业人士身份担任财政部长。来自联合名单的埃德加尔斯·什泰尔马赫尔斯正被考虑担任经济部长，现任司法部议会秘书维耶斯图尔斯·维特科夫斯基斯则被考虑担任司法部长。来自联合名单的莉加·门盖尔索内可能出任福利部长。

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其他可能的任命

由新统一党提名的赖维斯·梅尔尼斯可能继续担任国防部长。来自联合名单的埃德加尔斯·塔瓦尔斯可能保留智能治理和区域发展部长一职。

来自联合名单的埃德加尔斯·普特拉正被考虑担任农业部长，同一政治力量的切斯拉夫斯·巴特尼亚则被考虑担任教育和科学部长。外交官埃德加尔斯·斯库亚获提议担任外交部长。

初步分配方案并未涵盖未来政府的所有职位，尤其是内政部长和交通部长。按照目前的分配，内阁可能几乎全部由男性组成。下一轮组阁谈判计划在11月4日之后举行，届时第15届议会将召开会议。

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