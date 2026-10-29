В Латвии в ходе официальных коалиционных переговоров намечается возможное распределение постов в следующем правительстве. Как сообщает LSM English со ссылкой на программу Латвийского телевидения Panorāma, договорённости являются предварительными и могут измениться в процессе поиска компромисса между партиями.

Кандидаты на ключевые должности

Бывший председатель правления Клинической университетской больницы имени Паулса Страдыньша Нормундс Станевичс может стать министром здравоохранения как беспартийный специалист. На эту же должность также рассматривается кандидатура кардиолога Андриса Скридиса от Объединённого списка.

Экономист Citadele Bank Карлис Пургайлис может занять должность министра финансов как беспартийный профессионал. Эдгарс Штелмахерс от Объединённого списка рассматривается на должность министра экономики, а нынешний парламентский секретарь Министерства юстиции Виестурс Витковскис — на должность министра юстиции. Лига Менгельсоне от Объединённого списка может стать министром благосостояния.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие возможные назначения

Министром обороны может остаться Райвис Мелнис, выдвинутый партией «Новое единство». Эдгарс Таварс от Объединённого списка может сохранить должность министра умного управления и регионального развития.

Эдгарс Путра от Объединённого списка рассматривается на должность министра сельского хозяйства, а Чеславс Батня от этой же политической силы — на должность министра образования и науки. Дипломату Эдгарсу Скуе предложили должность министра иностранных дел.

Предварительное распределение не охватывает всех должностей в будущем правительстве, в частности министров внутренних дел и транспорта. При нынешнем распределении Кабинет министров может быть почти полностью мужским. Следующий раунд переговоров по формированию правительства запланирован после 4 ноября, когда соберётся 15-й Сейм.

Читай нас в