Na Łotwie podczas oficjalnych negocjacji koalicyjnych zarysowuje się możliwy podział stanowisk w kolejnym rządzie. Jak informuje LSM English, powołując się na program Panorāma Łotewskiej Telewizji, ustalenia mają charakter wstępny i mogą się zmienić w toku poszukiwania kompromisu między partiami.

Kandydaci na kluczowe stanowiska

Były przewodniczący zarządu Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego im. Paulsa Stradiņša Normunds Stanēvičs może zostać ministrem zdrowia jako bezpartyjny specjalista. Na to samo stanowisko rozważana jest także kandydatura kardiologa Andrisa Skridisa z Zjednoczonej Listy.

Ekonomista Citadele Bank Kārlis Purgailis może objąć stanowisko ministra finansów jako bezpartyjny profesjonalista. Edgars Štelmahers ze Zjednoczonej Listy jest rozważany na stanowisko ministra gospodarki, a obecny sekretarz parlamentarny Ministerstwa Sprawiedliwości Viesturs Vitkovskis — na stanowisko ministra sprawiedliwości. Līga Meņģelsone ze Zjednoczonej Listy może zostać ministrą dobrobytu.

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Inne możliwe nominacje

Ministrem obrony może pozostać Raivis Melnis, wysunięty przez partię Nowa Jedność. Edgars Tavars ze Zjednoczonej Listy może zachować stanowisko ministra inteligentnej administracji i rozwoju regionalnego.

Edgars Putra ze Zjednoczonej Listy jest rozważany na stanowisko ministra rolnictwa, a Česlavs Batņa z tej samej siły politycznej — na stanowisko ministra edukacji i nauki. Dyplomacie Edgarsowi Skuji zaproponowano stanowisko ministra spraw zagranicznych.

Wstępny podział nie obejmuje wszystkich stanowisk w przyszłym rządzie, w tym ministrów spraw wewnętrznych i transportu. Przy obecnym podziale Gabinet Ministrów może być niemal całkowicie męski. Kolejna runda negocjacji w sprawie utworzenia rządu jest zaplanowana po 4 listopada, gdy zbierze się 15. Saeima.

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