巴基斯坦拘留前吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席部长库尔希德——Dawn

巴基斯坦白沙瓦拘留了吉尔吉特-巴尔蒂斯坦前政府首脑、正义运动党（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）地区主席哈立德·库尔希德·汗。据PTI官方社交媒体页面消息，开伯尔-普什图省议会议长巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂及其他数人也一同被拘留。Dawn对此进行了报道。

在议长官邸被拘留

据该报报道，拘留行动于周日夜间在白沙瓦开伯尔-普什图省议会议长官邸进行。一名警方消息人士证实库尔希德被拘留，并表示他因数起刑事案件而被通缉。

Dawn的消息人士称，自2023年以来，库尔希德一直居住在开伯尔-普什图省首席部长官邸，以躲避吉尔吉特-巴尔蒂斯坦警方的拘留。在该省实施紧急措施和总督统治后，据称他搬到了议长官邸。消息人士无法确认，他是否将被送往吉尔吉特-巴尔蒂斯坦接受司法程序，还是被送往另一座城市。

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法院判决与取消资格

2024年12月，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦反恐法院以库尔希德在一次公开集会上威胁安全机构为由，判处他34年监禁，并处以60万巴基斯坦卢比罚款。法官雷赫马特·沙阿还命令警方拘留这名政治人士，并命令国家数据库和登记局冻结其国民身份证。

据Dawn报道，尽管多次被传唤，库尔希德均未出庭。他还在数起警方案件中被提及，这些案件涉及PTI抗议活动以及在拉合尔和伊斯兰堡与执法人员发生的疑似冲突。2023年3月，他被指控动用吉尔吉特-巴尔蒂斯坦警察人员和资源保护前总理伊姆兰·汗。

2023年7月，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席法院因指控库尔希德凭借伪造文凭取得吉尔吉特-巴尔蒂斯坦律师委员会执照，而取消了他担任公职的资格。在此之前，他在2020年选举中以PTI名单候选人身份从阿斯托尔选区当选吉尔吉特-巴尔蒂斯坦立法议会议员，随后领导该地区政府。

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