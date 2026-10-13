W Peszawarze w Pakistanie zatrzymano Khalida Khurshida Khana, byłego szefa rządu Gilgit-Baltistanu i regionalnego przewodniczącego partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Według oficjalnej strony PTI w mediach społecznościowych wraz z nim zatrzymano przewodniczącego Zgromadzenia Chajber Pasztunchwa Babara Saleema Swatiego oraz kilka innych osób. Poinformował o tym Dawn.

Zatrzymanie w rezydencji przewodniczącego

Według danych gazety zatrzymania miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w rezydencji przewodniczącego Zgromadzenia Chajber Pasztunchwa w Peszawarze. Źródło w policji potwierdziło zatrzymanie Khurshida i oświadczyło, że był poszukiwany w związku z kilkoma sprawami karnymi.

Rozmówcy Dawn twierdzą, że od 2023 roku Khurshid mieszkał w rezydencji głównego ministra Chajber Pasztunchwy, aby uniknąć zatrzymania przez policję Gilgit-Baltistanu. Po wprowadzeniu nadzwyczajnych środków i rządów gubernatorskich w prowincji miał, według tych informacji, przenieść się do rezydencji przewodniczącego. Źródła nie były w stanie potwierdzić, czy zostanie przewieziony do Gilgit-Baltistanu na potrzeby postępowania sądowego, czy do innego miasta.

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Wyrok sądu i dyskwalifikacja

W grudniu 2024 roku sąd antyterrorystyczny Gilgit-Baltistanu skazał Khurshida na 34 lata więzienia oraz grzywnę w wysokości 600 tys. rupii pakistańskich za grożenie instytucjom bezpieczeństwa podczas publicznego zgromadzenia. Sędzia Rehmat Shah nakazał również policji zatrzymanie polityka, a Krajowemu Urzędowi Baz Danych i Rejestracji zablokowanie jego krajowego dowodu tożsamości.

Według Dawn Khurshid nie stawiał się w sądzie mimo wielokrotnych wezwań. Wspominano o nim także w kilku sprawach policyjnych związanych z protestami PTI i domniemanymi starciami z funkcjonariuszami organów ścigania w Lahaurze i Islamabadzie. W marcu 2023 roku został oskarżony o wykorzystywanie funkcjonariuszy policji i zasobów Gilgit-Baltistanu do ochrony byłego premiera Imrana Khana.

W lipcu 2023 roku Sąd Główny Gilgit-Baltistanu pozbawił Khurshida prawa do zajmowania stanowisk publicznych w związku z zarzutami, że uzyskał licencję Rady Adwokackiej Gilgit-Baltistanu na podstawie sfałszowanego dyplomu. Wcześniej został wybrany do Zgromadzenia Ustawodawczego Gilgit-Baltistanu z okręgu Astore z listy PTI w wyborach w 2020 roku, po czym stanął na czele rządu regionu.

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