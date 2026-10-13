В Пакистане задержали экс-главу Гилгит-Балтистана Хуршида — Dawn

В Пешаваре, Пакистан, задержали бывшего главу правительства Гилгит-Балтистана и регионального президента партии Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Халида Хуршида Хана. Согласно официальной странице PTI в социальных сетях, вместе с ним задержали спикера Ассамблеи Хайбер-Пахтунхвы Бабара Салима Свати и еще нескольких человек. Об этом сообщает Dawn.

Задержание в резиденции спикера

По данным издания, задержания произошли в ночь на воскресенье в резиденции спикера Ассамблеи Хайбер-Пахтунхвы в Пешаваре. Источник в полиции подтвердил задержание Хуршида и заявил, что его разыскивали в связи с несколькими уголовными делами.

Собеседники Dawn утверждают, что с 2023 года Хуршид жил в резиденции главного министра Хайбер-Пахтунхвы, чтобы избежать задержания полицией Гилгит-Балтистана. После введения чрезвычайных мер и губернаторского правления в провинции он, по этим данным, переехал в резиденцию спикера. Источники не смогли подтвердить, доставят ли его в Гилгит-Балтистан для судебных процедур или в другой город.

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Судебный приговор и дисквалификация

В декабре 2024 года антитеррористический суд Гилгит-Балтистана приговорил Хуршида к 34 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч пакистанских рупий за угрозы учреждениям безопасности во время публичного собрания. Судья Рехмат Шах также приказал полиции задержать политика, а Национальному органу баз данных и регистрации — заблокировать его национальное удостоверение личности.

По информации Dawn, Хуршид не являлся в суд, несмотря на неоднократные вызовы. Он также упоминался в нескольких полицейских делах, связанных с протестами PTI и предполагаемыми столкновениями с правоохранителями в Лахоре и Исламабаде. В марте 2023 года его обвинили в использовании сотрудников полиции и ресурсов Гилгит-Балтистана для охраны бывшего премьер-министра Имрана Хана.

В июле 2023 года Главный суд Гилгит-Балтистана лишил Хуршида права занимать государственные должности из-за обвинений в том, что он получил лицензию Совета адвокатов Гилгит-Балтистана на основании поддельного диплома. До этого он был избран в Законодательную ассамблею Гилгит-Балтистана от округа Астор по списку PTI на выборах 2020 года, после чего возглавил правительство региона.

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