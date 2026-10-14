印度尼西亚警方将223人和9家公司列为森林和土地火灾案件的嫌疑人。随着该地区跨境烟霾形势恶化，当局正加大灭火力度，Channel NewsAsia报道。

数百人在火灾案件中被列为嫌疑人

根据国家警察的数据，223人在273份警方报告中被认定为嫌疑人。这些案件中被火灾波及的土地总面积超过5,150公顷。能源资源和环境犯罪局高级专员皮皮特·苏比扬托在雅加达举行的新闻发布会上表示。

廖内省的嫌疑人人数最多，为65人。其后是南苏门答腊省，有48人被列为嫌疑人；中加里曼丹省有39人。西加里曼丹、东加里曼丹、占碑、南加里曼丹、北加里曼丹、东南苏拉威西和南苏拉威西也有其他嫌疑人被点名。

另有9家公司也因火灾被列为嫌疑人。这些涉及企业的案件与超过25,600公顷被烧毁的土地有关。据当局消息，57个经营实体因被发现存在与森林和土地火灾有关的违规行为而被查封。林业部正对17家企业开展刑事诉讼，另有26家受到行政处罚。

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扑灭火灾和烟霾

印尼政府宣布了一项遏制所谓“火头”——即火势蔓延前沿——的战略。为此，计划动用重型设备，并在高风险地区建设约30口井。这些井将每隔约50米设置一口，以确保在起火点附近直接获得水源。

林业部长拉贾·朱利·安东尼还表示，当局正在开展人工影响天气作业：向潜在云层播撒盐，以提高湿度水平。政府还特别关注中加里曼丹丹戎普丁国家公园的火灾——该公园是全球最大的红毛猩猩保护和康复中心。根据当局数据，火灾已波及当地超过500公顷土地，且极差的能见度使灭火工作更加困难。

与马来西亚的谈判

马来西亚和印度尼西亚首次开始讨论可能联合应对加里曼丹和苏门答腊的森林火灾。马来西亚外交部长莫哈末·哈山表示，两国相关部门正在参与谈判。他说，跨境烟霾已持续近两个月，不仅影响马来西亚，也影响邻近的印度尼西亚和新加坡民众的健康。

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